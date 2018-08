Manuela Bailo, l'amante: "Litigio per un tatuaggio"/ Ultime notizie omicidio, dubbi sulla versione di Pasini

Manuela Bailo (Facebook)

Manuela Bailo, l'amante: "Litigio per un tatuaggio”, questo quanto affermato da Fabrizio Pasini, confesso omicida della trentacinquenne di Nave. Ma emergono dei dubbi dalla versione fornita dall’uomo, sposato e con due figli. Come riportato dai colleghi de Il Giornale di Brescia, l’avvocato della famiglia Bailo Michele Radici ha sottolineato: "Sono emersi elementi molto interessanti che sicuramente mettono in dubbio la versione fornita da Pasini". Gli elementi citati da uno dei due legali che assistono la famiglia della donna riguardano i rilievi effettuati dalla Scientifica dei Carabinieri, che hanno eseguito l’esame del luminol per ricostruire con esattezza la dinamica della morte di Manuela. Il sostituto procuratore Francesco Milanesi ha brevemente commentato: “Aspettiamo la convalida”, con l’amante che continua a sostenere di non volerla uccidere.

DUBBI SULLA VERSIONE DI FABRIZIO PASINI

Il litigio tra i due sarebbe nato per un tatuaggio, come vi abbiamo raccontato con dovizia di particolari, e Fabrizio Pasini ha evidenziato nuovamente nella giornata di ieri, nel corso dell’interrogatorio di convalida, che si sarebbe trattato di un incidente. Secondo quanto sottolineato da Il Giorno, gli investigatori stanno considerando una ipotesi diversa dalla caduta dalle scale: Manuela Bailo infatti potrebbe essere stata tramortita con un oggetto pesante, per poi essere finita con una arma da taglio. Per il momento siamo nel campo delle supposizioni, in attesa di ulteriori informazioni dai medici legali: ad aver complicato l’autopsia il cattivo stato di conservazione del cadavere. Ricordiamo che sul corpo della trentacinquenne, rivenuto all’interno di una ex vasca per liquami della cascina sperduta di Alzanello, è stata rinvenuta una frattura composta alla base del cranio, insufficiente però ad averne determinato il decesso.

