Palermo, violento nubifragio: città allagata/ Ultime notizie video, sindaco di Canicattì: "Non uscite di casa"

Palermo, violento nubifragio: città allagata, è caos. Ultime notizie video, sindaco di Canicattì: "Non uscite di casa", Mondello bloccata da fiume d'acqua

Palermo, violento nubifragio: città allagata

Palermo, violento nubifragio: città allagata, fiume d’acqua per le strade. Situazione di difficoltà nel capoluogo della Sicilia: ieri, venerdì 23 agosto 2018, verso le ore 20.00 un nubifragio si è abbattuto a Palermo e provincia. Diverse le località che hanno ricevuto gravi disagi dal maltempo: da Partanna a Mondello, passando per Valdesi e Sferracavallo. Come riportato dai colleghi di Palermo Today, sott’acqua la zona nord della città, con l’autostrada che collega Palermo e Mazara del Vallo completamente allagata. Numerosi i disagi per gli automobilisti, con la visibilità particolarmente ridotta dall’uscita di Partinico a Isola delle Femmine. In numerosi episodi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, con l’utilizzo di pompe idrovore, hanno cercato di rendere percorribile il tratto di autostrada.

L'APPELLO DEL SINDACO DI CANICATTI'

Come evideziato da Repubblica, a Partanna Mondello una persona è stata colta da un malore: per il trasporto all’ospedale è stato necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco con il mezzo anfibio. Mondello tra le zone più colpite, con l’acqua che è entrata addirittura all’interno delle abitazioni. A Canicattì, il sindaco Ettore Di Ventura ha intimato ai cittadini di restare all’interno delle proprie abitazioni: “Evitate di uscire di casa, fatelo solo per effettiva necessità”. La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione, con la situazione che difficilmente migliorerà nel corso delle prossime ore: secondo quanto trapela dalle previsioni meteo, sono previste precipitazioni sparse a carattere temporalesco o con rovesci di forte intensità. Possibile la presenza di locali grandinate e fulmini: attesi aggiornamenti sulla situazione nel palermitano, forze di sicurezza al lavoro.

© Riproduzione Riservata.