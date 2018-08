Polizia salva bimbo intrappolato in auto dopo nubifragio/ Video Taranto: “Vieni a fare un giro sulla volante?”

Taranto, polizia salva bimbo intrappolato in auto dopo nubifragio: video. “Vieni a fare un giro sulla volante?”, hanno detto gli agenti al piccolo. Le ultime notizie

24 agosto 2018 Silvana Palazzo

Il maltempo ha messo in ginocchio diverse zone dell'Italia nelle ultime ore, a partire da Grottaglie, in provincia di Taranto, dove si è abbattuto un violento nubifragio. Le strade si sono allagate e un bambino ha rischiato grosso perché era in un'auto semisommersa. L'ha notata una volante della polizia, che è riuscita a raggiungerla e ha visto all'interno un bimbo di quattro anni legato al suo seggiolino. Davanti i suoi genitori. Gli agenti allora guadano la via fino alla vettura e con calma prelevano il piccolo. Passandoselo in braccio lo hanno messo poi al sicuro nella loro auto. Un salvataggio da manuale, pubblicato attraverso un video sui social, quello dei poliziotti che hanno mantenuto la calma e hanno distratto il bambino trasformando l'operazione di salvataggio in un gioco. «Vuoi fare un giro sulla macchina della polizia?», chiede uno degli agenti al bambino. E così anche la mamma può tirare un sospiro di sollievo.

Quando i poliziotti sono arrivati l'acqua stava arrivando al volante. Un altro po' e l'automobile con una famiglia all'interno sarebbe stata completamente sommersa dalla cascata provocata dal nubifragio che ieri sera ha colpito Grottaglie con allagamenti e alberi sradicati. L'equipaggio di una volante del commissariato è arrivato sul posto ed è stato attratto da una macchina, sommersa dall'acqua per metà. Sul seggiolino un bambino piccolo, che è stato salvato dagli operatori, portato sull'auto di servizio e tranquillizzato. Subito dopo, sono stati fatti uscire i genitori e accompagnati in commissariato per le prime cure. Lo stesso equipaggio, come riportato dal Fatto Quotidiano, è tornato nelle zone allagate per salvare il conducente di un'altra vettura e poi ha soccorso una donna che era uscita dall'abitacolo e si era rifugiata in un'area completamente circondata dall'acqua.

