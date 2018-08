Rapiscono figlia malata, coppia livornese arrestata in Francia/ La bimba era stata affidata ai servizi sociali

Rapiscono figlia malata, coppia livornese arrestata in Francia. La bimba era stata affidata ai servizi sociali, quindi "rapita" dai due genitori che sono fuggiti oltre i confini

Una coppia è stata denunciata per aver rapito la propria figlia. Madre e padre residenti nel livornese, erano fuggiti in Francia, come riferisce l’agenzia Ansa, in compagnia della loro bimba di appena 5 mesi, affetta da una grave patologia, e per cui, il 24 luglio scorso, era stato programmato una delicata operazione presso il Meyer di Firenze. A denunciare la fuga era stata la nonna, dopo che aveva scoperto che la piccola, affidata ai servizi social dal tribunale dei minori, era sparita. Entrambi i genitori hanno 28 anni, e pare che il marito fosse già all’estero, e che abbia appunto convinto la donna a seguirlo assieme alla loro figlia.

ARRESTATI, SONO IN ATTESA DELL’ESTRADIZIONE

I due sono stati fermati ed arrestati Asnières-sur-Seine, con il supporto dell’Interpol, dopo che era stato emesso un mandato di arresto europeo nei loro confronti da parte del gip di Livorno. La piccola è stata subito ricoverata in una struttura ospedaliera francese, in attesa del rientro in Italia. Il trio si trovava presso l’abitazione di alcuni parenti alla periferia di Parigi, ed è stato localizzato anche grazie ai movimenti della carta di credito dei due coniugi. A breve verranno estradati i due genitori.

