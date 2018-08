Salento, fulmine in spiaggia tra i bagnanti: 4 feriti, 13enne grave/ Ultime notizie: ragazzino in codice rosso

Salento, fulmine in spiaggia tra i bagnanti: 4 feriti, il più grave ha 13 anni, trasportato in codice rosso in ospedale. Anche due extracomunitari colpiti durante un temporale.

24 agosto 2018

Salento, fulmine in spiaggia tra i bagnanti (Pixabay)

In questa pazza estate da un punto di vista meteorologico, anche il Salento è stato travolto da fenomeni intensi, in particolare vere e proprie tempeste di fulmini. Nonostante questo però, in tanti bagnanti hanno proseguito a fare il bagno nelle principali località turistiche del posto ma, come riporta TgCom24, questo pomeriggio proprio un fulmine è caduto tra i presenti su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, provocando quattro feriti. Un ragazzino di appena 13 anni risulta essere il più grave, essendo stato centrato in pieno dalla scarica. Il giovane stava giocando vicino alla battigia quando il fulmine si è abbattuto tra i presenti. Prontamente soccorso, è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è già stato sottoposto ad una Tac. Il 118 ha riferito la presenza di altre due persone rimaste ferite per il medesimo episodio e giunte presso il nosocomio del capoluogo salentino in codice giallo.

FULMINI COLPISCONO DUE EXTRACOMUNITARI

In queste ultime ore il maltempo si è spostato anche verso il Salento dove oltre ai temporali sono giunti anche i fulmini ad irrompere sulle spiagge ancora piene di turisti. Nonostante il maltempo, infatti, sono in tanti i bagnanti che non hanno resistito alle ultime ore di vacanza. Secondo quanto riferito dal Corriere Salentino nell'edizione online, nel primo pomeriggio di oggi sul litorale jonico tra il lido "Le Dune" e il "Tabù" due ambulanti di nazionalità senegalese sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un fulmine. I due, secondo le indiscrezioni, avrebbero trovato riparo durante un temporale improvviso sotto un ombrellone quando sarebbero stati colpiti da un fulmine caduto sulla spiaggia e che li avrebbe trascinati per alcuni metri. A prestare i primi soccorsi sarebbero stati i bagnini del lido "Le Dune" insieme ad un medico presente in spiaggia. Uno dei due extracomunitari è risultato ferito gravemente e trasportato in codice tosso in ambulanza a causa delle gravi ustioni, mentre il secondo si è ripreso velocemente.

