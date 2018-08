San Bartolomeo Apostolo/ Santo del giorno, il 24 agosto si celebra un uomo molto amato a Francoforte

Il 24 agosto si celebra San Bartolomeo Apostolo, un uomo che è davvero molto amato a Francoforte dove si celebra un vero e proprio culto nei suoi confronti.

San Bartolomeo Apostolo, Santo del giorno

Il 24 agosto si festeggia il ricordo di San Bartolomeo Apostolo. Forse dato che la sua figura è spesso eclissata da figure più importanti, non tutti sanno che questo santo ha fatto parte della cerchia di Gesù. Nel vangelo di Giovanni ritroviamo un episodio fondamentale in cui Filippo si rivolge al Santo mentre è sotto a un fico e gli rivela che hanno incontrato finalmente la persona che figure come Mosè stavano cercando. San Bartolomeo è scettico a questa notizia, dato che conosce il paese natale del Nazareno e sa che sono poche case di artigiani e contadini. Inoltre è sempre stato una figura molto realista e appartenente alla vecchia scuola di pensiero. Ben presto però una volta conosciuto Gesù, cambierà opinione diventando uno dei suoi dodici apostoli. Ma chi è San Bartolomeo Apostolo? Il nome come lo conosciamo oggi compare in questa forma nel vangelo di Giovanni. Il nome Bar-Talmai in aramaico vuol dire figlio di Talamai. In origine sembra che veniva conosciuto come Natanaele. Anche lui svolgeva il mestiere di pescatore. Come apostolo è stato uno dei compagni di Simon Pietro che hanno vissuto le differenti realtà della vita di Gesù, testimoniando le differenti evoluzioni della vita del figlio di Cristo.

Dal battesimo ricevuto da Giovan Battista fino alla discesa dello Sprito Santo. Come tale, dopo la morte di Cristo,ha dedicato l'intera vita a diffondere la parola di Gesù nel mondo. Insieme agli altri apostoli predicò il vangelo per la Giudea. Ben presto però si allontanò da queste terre, viaggiando per la Libia, nelle Indie Orientali, e in Armenia inferiore. La sua fede, così forte, e il suo credo, tanto devoto alla parola di Gesù, lo portò ad essere seguito da un numero crescente di fedeli. Secondo la tradizione riuscì a convertire alla fede cristiana il re Polimio e la sua consorte nonché una serie di città dell'Armenia. Questo suscitò invidia e odio da parte dei ferventi fautori dei culti del luogo, tanto da portare dalla loro parte il fratello del re e a spingerlo a ucciderlo. San Bartolemeo apostolo venne prima scorticato vivo e poi secondo alcuni crocifisso a testa in giù. La tradizione vuole che il corpo fu prima sepolto a Albanopoli, luogo dove aveva subito la tortura e la morte, e poi subire una serie di trasferimenti travagliati. Infatti fu spostato in diversi luoghi passando per Lipari e Benevento, fino ad arrivare all'isola Tiberiade a Roma dove sorge una Basilica in suo nome. Nel 1238 una parte del suo corpo, il teschio del cranio, fu portato a Francoforte dove fu costruita una Basilica e ogni 24 agosto viene ricordato il suo martirio.

San Bartolomeo Apostolo, Feste e sagre in suo onore

L'apostolo è stato una figura molto importante nella diffusione della parola di Cristo. La sua salma venne spesso spostata e seguita da migliaia di fedeli, per questo vi sono differenti città in cui si festeggia il Santo. Il cranio è sepolto a Francoforte dove il 24 agosto viene effettuata una festa in suo onore. Il giorno prima i pellegrini si recano in processione a St. Bartholoma. Una feste viene effettuata anche alla Basilica a Roma e persino a Pistoia dove ogni anno si celebra il suo martirio.

La città di San Batolomeo Apostolo

A Francoforte il culto di San Bartolomeo Apostolo è molto forte, dato che le spoglie furono trasferite nel 1238 presso la Cattedrale che prede il nome del Santo, costruita in stile gotico. La città ha una cultura storica che risale all'epoca dei romani, dato che uno dei primi insediamenti risale al secondo secolo dopo cristo. Prende il suo nome dal forte dei Franchi costruito da Carlo Magno. È un luogo di grande attrazione turistica, dato che combina sia una realtà storica che una certa modernità grazie agli eventi e alle feste che vengono organizzate durante l'anno. Viene ricordata anche per il luogo di nascita di uno dei più importanti letterati tedeschi, Wolfgang Von Goethe. In questo giorno vengono ricordati anche i seguenti santi: San Tarziano; Santa MAria Michela del SS. Sacramento; San Giorgio il Limniota; Sant'Audoeno; Sant'Emilia de Vialar.

