AMATRICE, DUE ANNI FA IL TERREMOTO/ Presenti alla veglia Conte e Di Maio: le parole del sindaco

Terremoto Amatrice, fiaccole nella notte a due anni di distanza. Ultime notizie, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, e il ministro del lavoro Luigi Di Maio, presenti

24 agosto 2018 - agg. 24 agosto 2018, 10.34 Davide Giancristofaro Alberti

Terremoto ad Amatrice due anni dopo

Nella notte di due anni fa un terribile terremoto scosse Amatrice e l'Italia intera. Centinaia di morti, feriti e tutto distrutto: ora è il tempo della rinascita, questo lo stato d'animo nella veglia di ricordo alla quale hanno partecipato anche il premier Giuseppe Conte e il ministro Luigi Di Maio. Il sindaco Filippo Palombini, erede di Sergio Pirozzi, ha commentato all'Ansa: "Il primo anno c'è il dolore. E l'adrenalina. Il secondo ricostruisci tutto quello che puoi, per ripartire. Ma il terzo anno è il momento peggiore, quello in cui capisci che ci vorrà tempo, tanto tempo. Allora ti chiedi: e adesso cosa faccio?". Il primo cittadino ha poi sottolineato: "Entro il 2019 dovremmo aver fatto la progettazione, per poi partire con i cantieri. Ma entro primavera voglio vedere le gru ad Amatrice, se le vedi vuol dire che stiamo ripartendo. Io per tirarmi su faccio così, vado a l'Aquila e guardo la miriade di gru. Quello è il simbolo della rinascita, se ne parte una partono tutte". (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

Alle 3:36 del 24 agosto 2016, esattamente due anni fa, il centro Italia tornava a scuotersi, con un violentissimo terremoto che colpì diverse zone di Marche, Abruzzo, Lazio e Molise, a cominciare da Amatrice e Arquata del Tronto. I paesi maggiormente danneggiati hanno voluto fermarsi, per ricordare quei tragici momenti, e nella notte si è svolta una fiaccolata per commemorare appunto le vittime di quei terribili eventi che scossero non soltanto fisicamente l’intera penisola. Alle 3.36 in punto, in piena notte e con temperature già “rigide” per essere piena estate, sono stati scanditi i nomi delle centinaia di vittime, con la campana del paese che ha suonato 239 rintocchi.

“RICOSTRUIREMO TUTTO PIU’ BELLO”

«Ricostruiremo tutto, più bello di prima – le parole del vescovo di Ascoli Piceno, Giovanni D'Ercole, durante la messa celebrata a Pescara del Tronto - dobbiamo trasformare una tragedia enorme come quella di un terremoto in una opportunità». Alla fiaccolata di Arquata ha partecipato anche il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, impegnato su più fronti in questi giorni fra il ricordo delle vittime del terremoto 2016, il disastro del viadotto Morandi di Genova, e la questione migranti e la nave Diciotti. Il Premier si è intrattenuto con i parenti delle vittime, e poi ha parlato con un comitato di terremotati. Ad Amatrice vi era invece il vice presidente del consiglio Luigi Di Maio, con addosso la felpa con il nome del paese, e che ha aperto il corteo al fianco del sindaco Palombini.

