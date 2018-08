Ancona: badante morta, ferita l'anziana che assisteva/ Ultime notizie, non si esclude nessuna ipotesi

Ancona: badante morta, ferita l'anziana che assisteva. Ultime notizie, non si esclude nessuna ipotesi: sul posto gli agenti Squadra Mobile e della Scientifica

Immagine di repertorio (Pixabay)

Ancona: badante morta, ferita l'anziana che assisteva. Questa la tragedia avvenuta oggi, sabato 25 agosto 2018, nel capoluogo delle Marche: vittima una badante rumena di 62 anni, rinvenuta senza vita nel bagno dell’abitazione di via San Gaspare. Ma non solo: l’anziana che assisteva, una donna di 91 anni, è stata ritrovata ferita in gravi condizioni nella sala da cucina. Come sottolineato dai colleghi del Corriere Adriatico, l’allarme è stato lanciato questa mattina dal nipote dell’anziana, che si è ritrovato la tragica scena davanti agli occhi al rientro a casa. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia scientifica insieme al pubblico ministero Valentina Bavai: investigatori al lavoro per ricostruire con esattezza quando successo.

TRAGEDIA AD ANCORA: NON SI ESCLUDE NESSUNA IPOTESI

Come riportato da ADN Kronos, non si esclude nessuna ipotesi al momento: le due donne secondo una primissima ricostruzione non presenterebbero segni di ferite da taglio o da sparo. Come dicevamo, le indagini sono in corso e una delle ipotesi più battute dalle forze dell’ordine è che la badante sessantaduenne sia deceduta per cause naturali, mentre l’anziana che assisteva sia caduta dopo essere rimasta sola. Atteso sul posto nei prossimi minuti il medico legale. E’ da chiarire inoltre da quanto tempo le due donne fossero in queste condizioni: il Resto Del Carlino sottolinea che la 62enne sostituiva una collega, che nella giornata di ieri ha provato più volte a contattare, senza successo, la connazionale. Attesi aggiornamenti sulle indagini per il dramma accaduto nel quartiere Brecce Bianche.

© Riproduzione Riservata.