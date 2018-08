Autostrade, traffico in tempo reale 25 agosto/ Bollettino ultime notizie: 15 km di coda su A14 Ancona-Pescara

Autostrade, traffico in tempo reale 25 agosto. Bollettino ultime notizie: 15 km di coda sull'A14 Ancona-Pescara in direzione Milano-Napoli. Traffico intenso su tutta la rete

Autostrade, traffico in tempo reale 25 agosto

Fra oggi e domani, 25 e 26 agosto, si registrerà un traffico molto intenso su tutta la rete autostradale. In viaggio, gli ultimi vacanzieri di quest’estate, ma soprattutto, coloro che saranno costretti a lasciare le località di mare per fare ritorno in città e ricominciare l’attività lavorativa. Si tratta dell’ultimo weekend “proibito”, visto che i prossimi fine settimane dovrebbero essere senza dubbio più agevoli. Ma vediamo insieme ad ora com’è la situazione sulle autostrade dello stivale, aiutandoci con il sito autostrade.it (qui il link). La situazione peggiore si registra senza dubbio sull’A14 Ancona-Pescara, dove vi sono ben 15 km di coda in direzione Milano-Napoli, a causa di un incidente verificatosi fra Val Vibrata e Pedaso.

ALTRE SITUAZIONI DI CRITICITA’

Situazione molto simile su un altro tratto dell’A14, fra Civitanova Marche e Porto San Giorgio, in direzione Taranto, dove vi sono ben 8 km di coda. 8 sono i chilometri di coda anche sull’autostrada A22, Brennero-Modena, in direzione Modena, fra Carpi e il bivio che immette nell’A1. Code anche verso i confini, precisamente due chilometri al Brennero, in direzione Modena, mentre presso il traforo del Monte Bianco, verso Chamonix, l’attesa prevista per entrare in Francia è di circa 30 minuti. In generale si registrano traffico intenso e rallentamenti da nord a sud.

