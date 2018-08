Diciotti, 17 sbarchi dopo ispezione sanitaria su nave/ Ultime notizie, Salvini: “Lavoro a soluzione positiva”

Diciotti, 17 sbarchi dopo ispezione sanitaria su nave: cominciata evacuazione, c'è emergenza tubercolosi e polmoniti. Matteo Salvini: “Lavoro a soluzione positiva”. Le ultime notizie

25 agosto 2018 Silvana Palazzo

Nave Diciotti (Foto: LaPresse)

È salito a diciassette il numero delle persone sbarcate dalla nave Diciotti per ragioni sanitarie. La decisione è stata presa dopo l'ispezione sanitaria effettuata nella mattinata di oggi a bordo. Undici donne e sei uomini scenderanno dalla nave: saranno portati nell'ospedale Garibaldi di Catania. Del gruppo fanno parte persone che verranno ricoverate per sospetta tubercolosi, mentre due sarebbero affetti da polmonite. Cinque uomini hanno la scabbia e il sesto un'infezione urinaria. Il rischio di contagio e la promiscuità ha reso necessaria l'evacuazione medica. Intanto si è conclusa l'audizione di due funzionari del Viminale condotta dai pm di Agrigento. Il colloquio è durato oltre tre ore e si è tenuto negli uffici della procura di Roma. Sono stati sentiti come persone informate sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sul trattenimento dei migranti a bordo della Diciotti.

NAVE DICIOTTI, SALVINI: “LAVORO A SOLUZIONE POSITIVA”

«Sono soddisfatta della decisione di farle sbarcare per il trasferimento in ospedale». Ad affermarlo è l'eurodeputato del Pd Michela Giuffrida, che aveva spiegato di aver chiesto l'autorizzazione per fare salire a bordo una ginecologa dopo avere parlato con le donne, tutte più volte violentate in Libia. Come riportato dal Messaggero, Giuffrida è in contatto con uno degli ispettori a bordo, Sergio Pintaudi, responsabile della rianimazione nell'ospedale Garibaldi di Catania. Mentre a bordo arrivano gli ispettori del ministero della Sanità, si muovono le diplomazie. Il ministro degli Interni Matteo Salvini è intervenuto oggi mostrandosi ottimista: «Sono tranquillissimo e sto lavorando, con buone prospettive, a una soluzione positiva. Ogni denuncia è per me una medaglia al valore». La Diciotti però è ancora ferma in porto da cinque giorni. Ieri Salvini a Zapping su Radio Rai aveva dichiarato: «Sto valutando la possibilità di fare procedure di identificazione e riconoscimento per individuare profughi veri, che sono la minoranza, dai finti profughi prima ancora che le persone sbarchino».

CLICCA QUI PER IL PRECEDENTE APPROFONDIMENTO SULLA NAVE DICIOTTI

© Riproduzione Riservata.