Donna investita da un trattore/ Protegge una bambina con il suo corpo: grave in ospedale

Donna investita da trattore a Piacenza, è grave. 57enne coinvolta in un incidente causato per salvare una bambina che stava per essere travolta dal mezzo agricolo

25 agosto 2018 Fabio Belli

Incidente a Piacenza, trattore investe donna

Grave incidente in provincia di Piacenza: una donna di 57 anni è stata travolta da un mezzo agricolo, nel tentativo di salvare una bambina che rischiava di essere investita dallo stesso trattore. Facendo scudo col suo corpo, la donna è stata travolta dal mezzo che procedeva in discesa privo di freni, e dunque senza controllo per riuscire ad evitare la piccola e, successivamente, la donna. L'incidente è avvenuto nei pressi del vigneto e l'intervento della 57enne ha permesso alla bambina di restare illesa, ma la donna purtroppo non è stata altrettanto fortunata, costretta ad essere soccorsa dai vigili del fuoco e successivamente dal 118, che ha organizzato il trasferimento in elicottero presso l'ospedale Maggiore di Parma, dove sono stati riscontrati traumi piuttosto gravi a causa dell'investimento.

L'INTERVENTO DEI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI BOBBIO

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bobbio per accertare la dinamica dell'incidente che è stata facilmente ricostruita, con la piccola apparsa davanti al trattore in un momento in cui come detto il conducente non poteva frenare. Bisogna ora comprendere come mai il mezzo agricolo abbia visto cedere i freni in discesa, se per mancata manutenzione o un guasto improvviso. L'intervento eroico della 57enne ha permesso alla bambina di salvarsi, ma ora la donna è nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore, e ci vorrà del tempo prima che i medici, come si spera, riescano a sciogliere la prognosi.

