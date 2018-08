Jesolo, 15enne violentata in spiaggia/ Ultime notizie: c’è un video del violentatore, indagini a tutto campo

Jesolo, piazza Mazzini

Si stringono le indagini attorno al ragazzo di origini straniere che nella notte di mercoledì ha violentato una ragazzina di 15 anni in quel di Jesolo. Come riferito dai colleghi dell’edizione online del Corriere della Sera, la polizia avrebbe acquisito un video in cui si vede appunto l’aggressore, e di conseguenza avrebbe identificato lo stesso. Le ricerche sono ininterrotte ormai da più di 48 ore, e la sensazione circolante è che le forze dell’ordine siano ad un punto di svolta. Nel frattempo si sta cercando di ricostruire quella maledetta notte di mercoledì 22 agosto, con la giovane che aveva ottenuto il permesso dei genitori di passare una serata fuori con amici, in quel di Jesolo, il fulcro della movida veneta durante l’estate.

SINDACO DI JESOLO AMAREGGIATO

Era in piazza Mazzini, uno dei centri nevralgici della notte jesolana, quando si è staccata dal gruppetto di conoscenti per allontanarsi con il ragazzo straniero che aveva appena conosciuto. Un sorriso, qualche parola gentile, e i due si sono appartati in spiaggia, lontani da occhi indiscreti. Forse il giovane aveva ben in mente il suo piano diabolico, forse no, fatto sta che ha violentato la 15enne per poi darsi alla macchia. A Jesolo i turisti vanno di pari passo con la criminalità, visto che è noto e risaputo che il paese pullula di spacciatori e di malintenzionati, una piaga con cui la cittadina veneziana convive ormai da tempo: «Spacciatori e ladri si limitano a spostarsi di qualche metro – le parole amareggiate del sindaco, Valerio Zoggia - servirebbero pene più severe come reale deterrente».

