Lindsay Kemp è morto, addio al coreografo/ Ultime notizie Livorno, fu maestro di David Bowie

Lindsay Kemp è morto, addio al coreografo e mio. Ultime notizie Livorno, fu maestro ed ispiratore di David Bowie e di Kate Bush, è scomparso all'età di 80 anni

Lindsay Kemp è morto, addio al coreografo e danzatore inglese: si è spento a Livorno all’età di 80 anni. Nato il 3 maggio del 1938 a Cheshire, Kemp è noto per essere stato maestro e ispiratore di star internazionali del calibro di David Bowie e Kate Bush. Il successo arrivò nel corso degli anni Sessanta, con il danzatore inglese che formò la sua compagnia, attirando l’interesse degli addetti ai lavori al Festival di Edimburgo nel 1968. Insieme a David Bowie lavorò in numerose occasioni e fu proprio Lindsay Kemp a influenzare le sue movenze nel corso della collaborazione al Rainbow Theatre nel 1972. Un punto di riferimento del mondo della danza che dunque ci lascia, negli occhi di tutti resteranno le sue esibizioni con l’iconica maschera di Pierrot.

MORTO LINDSAY KEMP, CORDOGLIO SUI SOCIAL

Negli ultimi anni Kemp ha lavorato in Italia, avviando una collaborazione per corsi di danza e teatro presso il Teatro Goldoni di Livorno. E non sono mancati i riconoscimenti illustri: nel 2015 ha ricevuto il Diploma accademico di II livello honoris causa in Arti multimediali interattive e performative dal dipartimento di nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di belle arti di Brera a Milano. A lui sono state dedicate, lo scorso settembre 2017, a Firenze una mostra con disegni, bozzetti di costumi di scena e foto di archivio. Per la sua scomparsa sono giunti i primi messaggi di cordoglio sui social network, a partire da quello di Michele Boroni: "Oggi è scomparso il coreografo e mimo Lindsay Kemp. Da parecchi anni viveva e lavorava a Livorno. Si serviva allo stesso banco della frutta e verdura al mercato centrale dove va anche mia mamma, ed è una cosa che mi ha sempre fatto sorridere. RIP".

