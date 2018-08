Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 25 agosto: i numeri vincenti! Video (Conc 102/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 25 agosto: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.102/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto sono ad un passo dall'estrazione di questa sera. Così come tutti i giocatori della Sisal, sempre più in fermento con il trascorrere del tempo. Si chiude la settimana e ci si avvia verso le battute conclusive del mese di agosto e sembra proprio che la Sisal abbia premiato in modo significativo gli appassionati nel corso dell'ultimo appuntamento. Il Lotto infatti ha sbancato il tavolo con un totale di 4,6 milioni di euro in vincite, distribuite in tutte le regioni italiane. La vincita maggiore è quella di Monza, che supera i 14 mila euro. Un giocatore di Cattolica ha centrato invece 14 mila euro, superando così il successore rivale della provincia di Avellino, di Avella. Il premio è stato infatti di 12.725 euro. Le vincite del 2018 salgono così fino a quota 718 milioni. La vincita maggiore del 10eLotto è invece da 50 mila euro. Un fortunello dela provincia di Cosenza, di Amendolara, ha centrato nove numeri su dieci con opzione Oro. 30 mila euro invece per la provincia di Brescia a Darfo Boario Terme, seguiti dai 25 mila euro indovinati a Bologna. I due ultimi posti sul podio vedono la medesima combinazione vincente, con un totale di sei numeri indovinati su sei giocati.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto affronta gli ultimi concorsi che ci porteranno alla conclusione del mese di agosto. Il gioco della Sisal ritorna questa sera con una nuova estrazione e si rimette in gara con il montepremi, con un valore di 30,3 milioni di euro. Come sappiamo l'assenza della sestina vincente non fa che aumentare il valore del primo premio, a cui vanno aggiunte le quote secondarie e i relativi bottini. L'ultimo appuntamento ha forse mancato il bersaglio più ambito, ma può contare su oltre 147 mila euro grazie all'estrazione del 5. Il fortunello ha superato ogni aspettativa, battendo di gran lunga i quattro rivali che hanno indovinato invece il 4+, con un premio di oltre 57 mila euro. 3.378 euro il premio del 3+ per i suoi 82 vincitori, mentre 305 giocatori hanno realizzato il 4, con una vincita di 575,17 euro. Scendiamo fino a 33,78 euro per il premio del 3, con 14.135 vincitori, mentre il 2 sale di alcuni punti e premia i suoi 229.295 vincitori con 6,12 euro a testa. 5 euro per lo 0+ ed i 22.995 appassionati che hanno centrato la quota, contro i 10 euro canonici dell'1+. I vincitori sono 9.379, nove volte superiori al numero di giocatori che ha invece totalizzato il bottino da 100 euro del 2+. La quota ha infatti premiato 1.268 vincitori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto stanno ultimando le operazioni finali per partecipare al concorso di questa sera. Schedine, numeri da giocare, la penna che non scrive, il bambino che urla. Qualsiasi ostacolo alle operazioni basilari del gioco della Sisal potrebbe comportare un'esclusione dall'estrazione di oggi. La nostra Rubrica vi viene incontro ancora una volta ed anche se non può cullare il vostro piccolo perché si calmi, di certo vi può proporre una serie di numeri da giocare. La smorfia napoletana ci aiuterà ad analizzare la news di oggi, che ci porta fino in Irlanda. Il Golford Castle è una delle location più apprezzate dai fan di serie Tv. Si tratta infatti della location diventata famosa per Game of Thrones e si trova nella contea di Armagh. Nella finzione la sua gestione è affidata ai Tully: Delta delle Acque ha contribuito a fare la storia della serie Tv culto. Acquistata con 4 milioni di sterline ormai dodici anni fa, la nobile residenza è stata messa in vendita con un premio di 500 mila sterline. Ristrutturato e lussuoso, continua ad essere uno dei castelli più belli del Paese ed all'interno sono presenti 6 appartamenti deluxe, della grandezza di 3.500 metri ciascuno. Il verdetto della smorfia: abbiamo il castello, 23, l'irlandese, 52, la vendita, 86, il gioco, 19, e il trono, 60. Scegliamo invece il 13 per l'opzione Oro, ovvero il fiume, in onore dello show.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto è ormai alle porte: il Jackpot sceglierà di donarsi ad uno dei giocatori in gara? La sestina vincente potrebbe permettere ad un appassionato in particolare di chiudere il bilancio estivo davvero in grande. Non si smette mai di sognare ed anche se molti giocatori non credono di poter raggiungere una meta così importante, molti in realtà preferiscono vedersi già vittoriosi, con la bottiglia di champagne in mano e pronti a fare il botto. Anche la nostra Rubrica preferisce pensare che il destino del montepremi sia ormai segnato: solo l'esito dell'appuntamento di oggi ci dirà se avremo ragione oppure no. Ed in caso di risposta negativa, possiamo sempre dire di avervi proposto un'idea interessante da sfruttare in caso di vincita. Viviamo in un mondo in cui non solo la connessione è importante, ma anche la sua velocità. Le antenne ed i ripetitori a volte non bastano per coprire i territori più remoti. Quante volte ci siamo accorti di non avere la possibilità di usare il cellulare o il pc? Tern offre la possibilità di abbattere i costi ed avere sempre a portata di mano un modo per rimanere connessi alla rete. Il dispositivo è compatto ed è più piccolo di un comune smartphone. E' dotato di connessione dati a larga banda, accessibile da qualunque parte del mondo e compatibile con il 4G. Il wi-fi prevede inoltre la possibilità di connettere fino ad otto utenti allo stesso momento. Una volta lanciato sul mercato, gli utenti di Tern dovranno solo scegliere il piano più adatto alle loro necessità, con un prezzo che varia dagli 0.2 dollari al giorno (Italia) fino ad un massimo di 2.0 (Cina). Il goal di lancio di circa 16 mila dollari è invece già stato raggiunto, ma l'asta rimarrà aperta ancora per 34 giorni.

