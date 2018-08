Luca Cordero di Montezemolo e Ludovica Andreoni si sono lasciati / Insieme dagli anni '90, hanno 3 figli

Luca Cordero di Montezemolo e Ludovica Andreoni si sono lasciati: erano insieme dagli anni novanta e dal loro amore erano nati anche tre figli cioè Giulia, Maria e Lupo.

25 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Luca Cordero di Montezemolo e Ludovica Andreoni - La Presse

Luca Cordero di Montezemolo e Ludovica Andreoni si sono lasciati. La coppia stava insieme dagli anni novanta e dal loro amore erano nati tre figli cioè Giulia, Maria e Lupo. Si erano conosciuti dopo la fine della storia d'amore che l'uomo aveva avuto con la nota attrice Edwige Fenech e avevano deciso di sposarsi solo successivamente nel 2000. Non era stato però il primo matrimonio per Luca Cordero di Montezemolo che precedentemente era stato sposato con la conduttrice televisiva Sandra Monteleoni col matrimonio che era stato annullato dalla Sacra Rota nel 1975. Con la Monteleoni il noto dirigente aveva avuto il primo figlio Matteo, mentre dalla relazione con la giornalista Barbara Parodi Delfino era nata Clementina. Tra i due ci sono ben ventitré anni di differenza cosa che però lungo la loro storia d'amore non era mai pesata particolarmente.

MISTERO SUI MOTIVI

La separazione tra Luca Cordero di Montezemolo e Ludovica Andreoni ha lasciato tutti un po' spiazzati. Nessuno infatti si aspettava di vedere la coppia allontanarsi dopo che per lungo tempo erano stati insieme. Non c'erano state nemmeno le avvisaglie che di solito sono classiche in questi casi. Rimane il dispiacere per la rottura di una bella famiglia con tre figli che saranno distrutti da questo evento. Nonostante tutto però l'intelligenza dei protagonisti in questione lascia intuire che per gli interessi comuni dei ragazzi ci sarà voglia da entrambe le parti di condurre un rapporto sano e di reciproco rispetto. Al momento non è chiaro però quali siano i motivi alla base della fine di quella che è stata una splendida storia d'amore.

