Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 agosto 2018: “la preghiera è ciò che il cuore umano desidera”

Messaggio della Madonna di Medjugorje, 25 agosto 2018: le parole della Santa Madre di Dio tramite l'apparizione alla veggente Marja, la preghiera e la richiesta di conversione

25 agosto 2018 Niccolò Magnani

Messaggio della Madonna di Medjugorje, apparizione a Marija Pavlovic (LaPresse)

Il mese di agosto volge verso la conclusione e i pellegrini e fedeli della Madonna di Medjugorje attendono un appuntamento irrinunciabile: il nuovo messaggio del 25 agosto che, come ogni mese, porta tramite la veggente Marja Pavlovic la preghiera e le intenzioni della Santa Madre di Dio all’intera umanità. Un mistero che prosegue da oltre 30 e che rappresenta una delle sfide più affascinanti e controverse della storia moderna della Chiesa Cattolica. In attesa del nuovo messaggio, che come ogni 25 del mese giungerà attorno alle 19-20 di sera (l’orario in cui di norma viene tradotto e distribuito in tutto il mondo presso i portali dedicati al Santuario di Medjugorje), interessante è come sempre segnalare i vari messaggi e preghiere scelte dai parrocchiani bosniaci per accompagnare il pellegrino alle “nuove parole” della Madonna. In particolare, nella citazione del giorno tratta da un messaggio del 25 novembre 1994, possiamo trarre un importante indicazione sempre valida anche oggi, nel 2018: «Figlioli, senya la preghiera non potete vivere né dire che siete miei. La preghiera è gioia. La preghiera è ciò che il cuore umano desidera. Perciò avvicinatevi, figlioli, al mio cuore immacolato e scoprirete Dio».

MESSAGGIO MADONNA DO MEDJUGORJE, L’OMELIA DEL VISITATORE APOSTOLICO HOSER

Lo scorso 15 agosto è stata la prima solennità dell’Assunta in cui il nuovo Visitatore Apostolico per la parrocchia di Medjugorje ha officiato la Santa Messa a tutti i pellegrini e abitanti della zona delle apparizioni: quello stesso inviato dal Vaticano, il Vescovo S.E. Mons. Henryk Hoser, che Papa Francesco ha scelto come appoggio e aiuto sostanziale alla cura pastorale della comunità di Medjugorje. Come riportato dal portale del santuario Regina della Pace, l’omelia ha improntato i caratteri di salvezza, misericordia e tramite che la Santa Madre di Dio rappresenta per tutti i suoi figli. «Davvero, l’Assunzione è un' effusione della Misericordia operata anche per mezzo della Madre di Misericordia, rifugio dei peccatori, avvocata nostra. All' orizzonte della nostra vita terrena e alla soglia dell’eternità appare nel cielo un segno grandioso della donna», spiegava nel giorno di Ferragosto il vescovo Hoser, non prima di sottolineare un altro aspetto molto importante «Non soltanto la Stella Maris ma è anche la Stella Mattutina. Cosa significa il secondo appellativo «Stella del mattino»?. Infatti, come questa stella insieme con l'«aurora» precede il sorgere del sole, cosi Maria fin dalla sua immacolata concezione ha preceduto la venuta del Salvatore, il sorgere del "sole di giustizia" nella storia del genere umano. Dunque carissimi, stiamo saldi ed andiamo per la sua strada della fede la quale diviene la nostra, la più sicura, la più corta e la più illuminata per arrivare a Dio Trino ed Uno, alla felicità eterna!».

