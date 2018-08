Migranti, vertice UE: fumata nera/ Ultime notizie Bruxelles, Conte: "Italia trarrà conseguenze"

Migranti, vertice UE: fumata nera su ricollocazione. Ultime notizie Bruxelles, il premier Giuseppe Conte: "Ipocriti, Italia trarrà le sue conseguenze"

Migranti, fumata nera a vertice Ue a Bruxelles: è scontro tra l’istituzione europea e l’Italia. Tiene banco il caso della nave Diciotti, attraccata a Catania con il divieto di scendere per i 150 migranti a bordo, con il governo Lega-M5s che ha invocato un accordo sulla ricollocazione. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini tira dritto, spalleggiato dal capo politico pentastellato Luigi Di Maio. Ma da Bruxelles non sono arrivate buone notizie: la riunione in programma ieri tra i rappresentanti di dodici paesi è terminata con una fumata nera, non è stata trovata una soluzione a lungo termine sugli sbarchi dei migranti. Italia sempre più isolata, dunque, ma sul piede di guerra: “Non è stato dato alcun seguito alle Conclusioni deliberate nel corso dell’ultimo Consiglio Europeo di fine giugno. Anzi. Da parte di alcuni Stati è stato proposto un passo indietro, suggerendo una sorta di regolamento di Dublino “mascherato”, che avrebbe individuato l’Italia come Paese di approdo sicuro, con disponibilità degli altri Stati a partecipare alla redistribuzione dei soli aventi diritto all’asilo, che notoriamente sono una percentuale minima dei migranti che arrivano per mare”, l’attacco del premier Giuseppe Conte.

STOP CONTRIBUTI ITALIANI A UE?

Giuseppe Conte ha definito “ipocriti” gli altri paesi membri dell’Unione Europea, sottolineando che l’Italia “ne trarrà le conseguenze e, d’ora in poi, si farà carico di eliminare questa discrasia perseguendo un quadro coerente e determinato d’azione per tutte le questioni che sarà chiamata ad affrontare in Europa”. L’appello del presidente del Consiglio è stato accolto dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, che su Facebook ha sottolineato che il Paese “deve prendersi in maniera unilaterale una riparazione, non abbiamo più intenzione di farci mettere i piedi in testa”. Svanita, dunque, al momento la possibilità di una intesa europea sulla suddivisione e ricollocazione dei migranti che sbarcano in Europa, specialmente in Italia, con il governo gialloverde che ha ventilato negli scorsi giorni, soprattutto con il leader pentastellato, la possibilità di uno stop dei contributi italiani all’Ue. Potrebbe essere questa una prova di forza? Da Bruxelles hanno già chiarito che le minacce non aiutano, ma il clima è di altissima tensione…

