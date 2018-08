Posto fisso a 66 anni: insegnante rinuncia/ Ultime notizie Viareggio: “Meglio lasciarlo a un giovane”

Posto fisso a 66 anni: insegnante rinuncia. Ultime notizie Viareggio: “Meglio lasciarlo a un giovane”. La maestra, ormai prossima al pensionamento, ha abidcato

Dopo una vita di lavoro, un’insegnante ha ottenuto finalmente il tanto ambito posto fisso, ma ha deciso di rinunciare. La protagonista di questa storia è la viareggina Rossella Bertuccelli, maestra di 65 anni, che il prossimo dicembre ne compirà 66. «Rinuncio al posto fisso – le sue parole riportate dall’agenzia Ansa, proferite all'impiegato dell'Ufficio scolastico regionale - datelo a un giovane». Una scelta senza dubbio di cuore e condivisibile, con la stessa insegnante che ha quindi deciso di “stracciare” il contratto per l’immissione in ruolo, che aveva giustamente conquistato dopo molti anni di sacrifici.

UNA LUNGA CARRIERA DA INSEGNANTE

La donna ha alle spalle una lunga carriera di insegnante nelle scuole della Versilia, ma l’ambito riconoscimento è giunto solamente negli scorsi mesi, con la stessa ormai prossima al pensionamento. Meglio dare questa opportunità ad un giovane, avrà pensato la Bertuccelli, evitando così che lo stesso possa ripetere il calvario che ha vissuto lei, aspettando di anno in anno l’ambita chiamata che però non arrivava mai. L’appuntamento con il contratto indeterminato sarebbe dovuto avvenire il 23 agosto scorso a Lucca, ma la donna ha detto no.

