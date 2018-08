Scontro auto-tramvia a Firenze: 4 feriti/ Ultime notizie, incidente fra un suv Audi e il mezzo pubblico

Scontro auto-tramvia a Firenze: 4 feriti

Incidente fra auto e tram avvenuto questa mattina in quel di Firenze, capoluogo della Toscana. Come riferito da diversi organi di informazione online, a cominciare dai colleghi dell’agenzia Ansa, la tramvia si è scontrata con un’automobile, un suv Audi Q3, all’altezza di piazza Batoni. Lo schianto è stato importante al punto che il convoglio del tram è uscito dai binari in maniera parziale. Durante l’incidente sono rimaste coinvolte diverse persone, fra cui il conducente dell’automobile di colore nero, e un passeggero del tram. Lanciato l’allarme, sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, e la polizia municipale.

QUATTRO FERITI

In totale sono quattro le persone ferite, anche se nessuna in maniera grave, tutte trasportate presso l’ospedale di Torregalli. Ancora da accertare le dinamiche dell’incidente, per capire chi sia il responsabile fra l’autista del suv o quello del mezzo pubblico. A causa dello scontro, la società Gest ha comunicato attraverso la propria pagina ufficiale Facebook che il servizio T1 è stato interrotto fra le fermate 'Arcipressi' e 'Porta al Prato - Leopolda': è stato istituito un bus sostitutivo. Forti rallentamenti in tutta la circolazione stradale della zona.

