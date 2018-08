Torino, bimba investita davanti a fermata bus: è grave/ Ultime notizie, automobilista negativo all’alcoltest

Immagine di repertorio (Pixabay)

Torino, bimba investita davanti a fermata bus: è grave. Tragico incidente registrato questa mattina, sabato 25 agosto 2018, attorno alle ore 10.15 nel capoluogo piemontese: secondo quanto riportato dai colleghi di Torino Oggi, una bimba cinese è stata investita in Corso Palermo, all’altezza del civico 46, da una Mercedes Classe A mentre percorreva la strada da Corso Brescia a Corso Novara. La piccola ha undici anni ed era appena uscita dal portone della sua abitazione per raggiungere la madre di fronte alla fermata dell’autobus, la linea urbana 27: la bambini ha attraversato la strada senza accorgersi dell’arrivo del veicolo in questione: dopo l’incidente, l’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso e contattare i sanitari del 118.

LA BIMBA E' GRAVE, AUTOMOBILISTA NEGATIVO ALL'ALCOLTEST

Il brutto incidente si è verificato nella borgata Aurora: a guidare la Mercedes Classe A coinvolta è un cittadino italiano di quarantanove anni, che non è riuscito a evitare la bambini mentre attraversava la strada. La Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale di Torino ha sottoposto l’automobilista all’alcoltest, che è risultato negativo. Sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni di salute della piccola undicenne cinese, che è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale C.T.O. di Torino. Come riportato da La Stampa, sul luogo erano presenti numerosi testimoni, che hanno soccorso la piccola. Secondo una primissima ricostruzione, la vettura viaggiava a velocità sostenuta quando ha investito la bimba, uscita di corsa dal portone del suo stabile per raggiungere la mamma sulla pensilina dell’autobus.

