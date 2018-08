Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Diciotti nessun accordo da Bruxelles sui migranti (25 agosto 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Diciotti nessun accordo. Sergio Marchionne è stato sepolto in Canada. Asia Argento fuori da X Factor. Ronaldo debutta a Torino. (25 agosto 2018).

25 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Diciotti - La Presse

Fumata nera nel vertice di Bruxelles che nelle intenzioni di Di Maio e Salvini doveva sbloccare la situazione di nave Diciotti. Al termine del vertice preparatorio durissimo il premier Conte, il presidente del consiglio apparso in conferenza stampa accompagnato dai leader della maggioranza, ha dichiarato che il suo esecutivo trarrà le conseguenze dell'atteggiamento dei partner europei. Intanto la minaccia di Di Maio di sospendere il versamento dei contributi all'Europa ha suscitato la piccata risposta del portavoce della commissione, con Winterstein che ha ricordato che i contributi sono regolati da una legge approvata dal consiglio europeo. Intanto a Catania oltre le proteste degli attivisti di alcune associazioni, oggi c'e' da registrare l'inizio dello sciopero della fame di alcuni migranti, migranti che ancora stazionano sull'imbarcazione della Guardia Costiera.

Sergio Marchionne è stato sepolto in Canada

Ha concluso il suo ultimo viaggio Sergio Marchionne che oggi è stato tumulato nel cimitero cattolico di Vaughan, nella municipalità di York, a nord est di Toronto. Il manager aveva dato disposizioni in tal senso alla sua compagna, esse sono state eseguite e a quanto trapela dalle indiscrezioni la salma di Marchionne è stata cremata. Marchionne sarà ricordato con una manifestazione pubblica a Torino il prossimo 14 settembre in duomo, confermata la presenza della famiglia Agnelli e quella dei vertici della Ferrari, azienda alla quale il manager era molto legato non solo professionalmente.

Asia Argento fuori da X Factor

L'esclusione era nell'aria e alla fine è arrivata. Asia Argento la celebre Show girl italiana accusata nei giorni scorsi di violenza sessuale su un minore è stata estromessa dalla prossima edizione di X Factor. La comunicazione è arrivata direttamente dall'emittente televisiva Sky, produttrice del famoso programma di intrattenimento. La Argento è stata accusata da Jimmy Bennett, con il giovane attore americano che ieri aveva rilasciato una dichiarazione al New York Times, nella quale confermava lo stupro. Nessuna dichiarazione è arrivata dalla figlia di Dario Argento, con la donna che si è limitata a prendere atto della decisione. Rimane adesso da capire come gli autori del programma riusciranno a superare la registrazione di sei puntate, puntate in cui la Argento partecipava insieme alla sua squadra. Il dilemma è ancora più difficile da risolvere stante che la prima puntata di X Factor è in programma il prossimo 6 Settembre.

Porto Cesareo grave un 13enne per un fulmine

La scarica elettrica lo ha colpito in pieno fulminandolo. E' questo che è avvenuto a Porto Cesareo dove durante un temporale un giovane è stato colpito da un fulmine. Il ragazzino di origini senegalesi giocava a pallone in spiaggia, la scarica elettrica ha colpito tutto il gruppo ferendo altre 4 persone. Immediati i soccorsi, i primi sanitari a giungere sul posto avvertiti dai bagnanti hanno operato un massaggio cardiaco, subito dopo il ragazzo è stato trasportato nel locale nosocomio in codice rosso. Al momento dell'incidente sulla spiaggia non pioveva, un potente temporale stava però addensandosi all'orizzonte. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno inviato un informativa alla procura.

CRISTIANO RONALDO DEBUTTA ALLO STADIUM

Cristiano Ronaldo debutterà questo pomeriggio all'Allianz Stadium in Juventus-Lazio gara con fischio d'inizio alla ore 18.30. I bianconeri hanno sicuramente diversi motivi per aspettare questa partita a iniziare dalla grande curiosità messa da Allegri per quanto riguarda la formazione in conferenza stampa. Attenzione anche ai biancocelesti di Simone Inzaghi che però vengono da una brutta sconfitta casalinga contro il Napoli e non sono intenzionati a rimanere a zero. Interessante la sfida delle 20.30 dove Carlo Ancelotti con il suo Napoli riabbraccia il passato e affronta il Milan in un match che promette gol e grandi emozioni.

