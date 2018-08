Attacco a Papa Francesco, Viganò: “si dimetta, coprì pedofilo”/ Incoerenze dell’ex nunzio sul caso McCarrick

Papa Francesco, l'attacco di mons. Viganò sul caso McCarrick: "il Pontefice si dimetta, coprì un pedofilo". Il documento anti-Vaticano dell'ex nunzio e tutti i dubbi

26 agosto 2018

Papa Francesco e la curia vaticana (LaPresse)

Con un documento di 11 pagine l’ex nunzio apostolico negli Stati Uniti, Monsignor Carlo Maria Viganò (riportato oggi sul quotidiano “La Verità”) attacca pesantemente la gerarchia vaticana sul caso McCarrick - ex arcivescovo di Washington, riconosciuto di abusi sui seminaristi, a cui il Pontefice ha tolto il cardinalato - accusando infine Papa Francesco di aver coperto i crimini di quest’ultimo per diverso tempo. Il caso spacca l’opinione pubblica in un momento in cui lo stesso Papa Bergoglio è in Irlanda e ha duramente parlato del caso pedofilia, attaccando «la Chiesa ha fallito. Dobbiamo ripartire da questa ferita ancora aperta in tante vittime degli abusi nella Chiesa irlandese»: le accuse dell’ex nunzio sono gravissime, visto che secondo lui è da tempo che il Pontefice conosceva lo stato di cose sull’ex arcivescovo americano. «Santo Padre, non so se lei conosce il card. McCarrick, ma se chiede alla Congregazione per i Vescovi c'è un dossier grande così su di lui. Ha corrotto generazioni di seminaristi e di sacerdoti e papa Benedetto gli ha imposto di ritirarsi ad una vita di preghiera e di penitenza», racconta Viganò di un incontro con Bergoglio del 23 giugno 2013, precisando poi «Il Papa non fece il minimo commento a quelle mie parole tanto gravi e non mostrò sul suo volto alcuna espressione di sorpresa, come se la cosa gli fosse già nota da tempo, e cambiò subito di argomento». Da questo comportamento del Papa, Viganò ritiene che sia stato il segnale di come fin lì aveva tentato di “nascondere” lo scandalo, salvo poi ricredersi e cacciare il porporato tempo dopo, il 27 luglio 2018.

I DUBBI SUL CASO MCCARRICK

Secondo Viganò in Vaticano è attiva e vivissima la “lobby gay” che condiziona e non poco la vita della Chiesa da diversi decenni: nel lungo documento il monsignore fa diversi nomi, riportando elementi e prove (anche se non sempre “schiaccianti” bensì spesso indicazioni, impressioni e ipotesi personali). In particolare gi ex segretari di Stato Angelo Sodano e Tarcisio Bertone, e gli ex sostituti Leonardo Sandri e Fernando Filoni, che a dire di Viganò non hanno preso gli opportuni provvedimenti a carico di McCarrick e avrebbero consigliato male Papa Francesco. Già in passato Viganò denunciò a Papa Benedetto XVI la presenza di malcostume nella Curia Romana, e si sospettò poi che potesse esserci lui dietro alla “fuga di notizie” che portò fino al ben noto scandalo Vatileaks: in questo caso però gli attacchi sono fortissimi, anche se nei riguardi del Papa argentino non vi sarebbero elementi “indiscutibili” bensì diverse prese di posizione di un monsignore che da tempo non nasconde la sua disapprovazione per il modo di condurre il Magistero in diversi temi per Papa Francesco. L’attacco finale nel documento è durissimo e farà certamente discutere nei prossimi mesi: «Francesco sta abdicando al mandato che Cristo diede a Pietro di confermare i fratelli. Anzi con la sua azione li ha divisi, li induce in errore, incoraggia i lupi nel continuare a dilaniare le pecore del gregge di Cristo. In questo momento estremamente drammatico per la Chiesa universale riconosca i suoi errori e in coerenza con il conclamato principio di tolleranza zero, papa Francesco sia il primo a dare il buon esempio a cardinali e vescovi che hanno coperto gli abusi di McCarrick e si dimetta insieme a tutti loro». Alcune fonti vaticane riportano che Viganò ambisse a ruoli di rilievo nello Stato Vaticano ma che davanti all'ennesimo diniego abbia intrapreso una personale "battaglia" sul fronte pedofilia: se queste presunte "incoerenze" saranno verificate o meno, al momento, non elimina il caso e lo scandalo provocato dalle sue accuse nel documento "extralarge".

