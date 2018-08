Brescia, scontro frontale sotto il nubifragio: due morti/ Ultime notizie incidente Sp235: auto distrutte

Brescia, scontro frontale sotto il nubifragio: due morti/ Ultime notizie Sp235, tragedia nella notte a Torbole Casaglia: auto distrutte, ecco cos'è successo

Brescia, scontro frontale sotto il nubifragio: due morti nella sera di ieri, sabato 25 agosto 2018, sulla Strada Provinciale 235. Come riportato dai colleghi di Brescia Today, il bilancio è tragico: due morti in un tremendo incidente stradale verificatosi all’altezza di Torbole Casaglia. Poco prima delle ore 22.00, una Alfa Romeo 147 e un suv di marca Lexus si sono scontrate tragicamente in via Verdi, in prossimità della rotonda nei pressi della Fonderia di Torbole Spa. A bordo dell’Alfa Romeo un uomo in solitaria, mentre sulla Lexus, oltre al conducente, c’erano la moglie e il figlio di 28 anni. La dinamica dello scontro frontale è ancora tutta da chiarire, ma purtroppo dobbiamo registrare due decessi: il Giornale di Brescia sottolinea che si tratta del conducente della 147 e della donna presente nella Lexus.

BRESCIA, INCIDENTE MORTALE SULLA SP235

Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del fuoco della compagnia di Brescia, la Polizia Stradale, l’automedica dell’Ospedale Civile e quattro ambulanze: come sottolineato da Brescia Today, “impressionante la scena che i soccorritori si sono trovati davanti”, con le due autovetture letteralmente distrutte con i musi delle auto collassati e con pezzi di vetro e carrozzeria sparsi sull’asfalto. Le operazioni di soccorso non sono state semplici, con i pompieri che hanno faticato a estrarre dalle lamiere le due vittime. Tratte in salvo, invece, le altre due persone coinvolte nel terribile fatto, ovvero il conducente del suv Lexus e il figlio di ventotto anni. Come dicevamo, resta da chiarire la dinamica dell’incidente: il nubifragio potrebbe aver causato la tragedia, ma sono attesi aggiornamenti dalle indagini degli investigatori.

