Caserta, maxi incendio in deposito materie plastiche a Maddaloni/ Video, ultime notizie: allarme nube tossica

Caserta, maxi incendio a Maddaloni: ultime notizie video, deposito materie plastiche in fiamme, allarme nube tossica nell'area. L'avviso del sindaco e l'intervento dei Vigili del Fuoco

26 agosto 2018 Niccolò Magnani

Maddaloni, incendio nel deposito di materie plastiche (Facebook)

Nel giro di due giorni il Casertano torna ancora protagonista in negativo per un nuovo incendio con annesso allarme nube tossica: è da ore che le squadre dei Vigili del Fuoco stanno cercando di domare un maxi rogo esploso all’interno di un deposito di materie plastiche a Maddaloni, in provincia di Caserta. Lingue di fuoco alte anche fino a 4 metri, racconta il comandante dei VVFF campani: la struttura si trova in una stradina laterale di via Carrarone, ed è vicina alla Caserma Magrone della Scuola di commissariato dell’Esercito. Pochi giorni fa un altro incendio scoppiò in un'azienda che produceva materiale plastico ubicata nel vicino comune di Valle di Maddaloni: il sospetto che vi sia qualcosa di preordinato dietro a questi roghi molti simili, purtroppo, appare fondata. Come cinque giorni fa, anche per questo rogo si teme e forte l’allarme di nube tossica vista la continua combustione di materiale plastico che i pompieri stanno cercando di bloccare al più presto con diverse squadre all’opera anche della Protezione Civile.

IL COMUNICATO DEL SINDACO

Con un comunicato rivolto a tutta la cittadinanza, il sindaco di Maddaloni spiega: «Dai primi accertamenti, effettuati in loco, i tecnici, preposti alla salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica, hanno rassicurato, in maniera informale, il Sindaco ed i rappresentanti del Comune di Maddaloni che l’incendio sviluppatosi ha interessato materiale non inquinante e che i fumi prigionatisi non hanno diffuso diossina nell’aria». Al netto di ciò, con le inchieste che vanno avanti, l’amministrazione comunicato per precauzione ai residenti di evitare di tenere aperte le finestre e limitare le uscite in quell’area. Con un aggiornamento giunto dopo le ore 17, il vicesindaco Gigi Bove ha scritto su Facebook « un grazie di cuore ai vigili del fuoco che stanno ancora lavorando. Ai carabinieri, ai vigili urbani, alla protezione civile, all'arpac, alla polizia di stato. Ai dipendenti comunali intervenuti. L incendio è stato messo in sicurezza. A breve comunicato stampa». Intanto il deputato M5s Salvatore Micillo ha scritto proprio pochi minuti fa su Twitter, «Mi sono attivato per incendio di #Maddaloni. Il viceprefetto mi ha assicurato che ha riguardato le cassette per la raccolta di frutta in un'azienda ed è domato. In attesa di dati Arpa, verificheremo attuazione in #Campania della direttiva siti sensibili».

