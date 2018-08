Ferito a colpi di arma da fuoco: lasciato davanti a ospedale/ Giallo a Modena: è in coma farmacologico

Ferito a colpi di arma da fuoco: lasciato davanti a ospedale a Modena. E' giallo sull'identità del ragazzi e su chi lo ha portato fin lì. Indagini dei Carabinieri in corso.

26 agosto 2018

Un giovane di età compresa tra i 20 ed i 25 anni e dalle generalità ancora sconosciute ma molto probabilmente dell’Est Europa, ieri sera è stato abbandonato intorno alle 23.00 davanti al Policlinico di Modena in gravi condizioni. Il ragazzo, come rivela Repubblica.it, ha riportato per cause ancora ignote una ferita da arma da fuoco alla gamba sinistra ed un trauma facciale quasi certamente la conseguenza di un violento pestaggio. Secondo le prime indiscrezioni, il ferito sarebbe stato condotto nella tarda serata di ieri da almeno due persone, anche loro ragazzi, che poi si sarebbero prontamente allontanate. Al momento non risultano essere state ancora individuate dalle forze dell’ordine che stanno conducendo le loro indagini con il coordinamento della procura di Modena. I due giovani “fuggitivi” potrebbero fornire informazioni utili su quanto accaduto al ragazzo ferito e protagonista di un vero e proprio giallo.

RAGAZZO IN COMA FARMACOLOGICO

Il ragazzo lasciato ieri davanti all’ospedale di Modena sarebbe attualmente in condizioni disperate ed è tenuto in coma farmacologico, ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Baggiovara, sempre a Modena. Sarebbero stati gli operatori del Policlinico a lanciare l’allarme subito dopo aver prestato i primi soccorsi al ragazzo. Da quel momento sarebbero partite le indagini che al momento appaiono naturalmente molto complesse in quanto prive di elementi utili anche solo a fornire informazioni utili all’identificazione della vittima né dei due ragazzi che avrebbero l’avrebbero abbandonato davanti al nosocomio. È possibile che proprio loro stessi siano i responsabili dell’accaduto anche se non ci sono elementi necessari a spiegare dove possa essere avvenuto il presunto pestaggio e il ferimento con arma da fuoco. Non si esclude possa essersi registrato in provincia di Modena o nei territori limitrofi.

