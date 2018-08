Livorno, bambino di un anno cade dal quarto piano/ Il miracolo: una macchina attutisce il colpo

Livorno, bambino di un anno cade dal quarto piano: il miracolo, una macchina attutisce il colpo e per fortuna il bimbo non è grave. I soccorritori lo trasferiscono all'ospedale della città.

26 agosto 2018

Arriva da Livorno una storia che sarebbe potuta finire molto peggio di come in realtà è andata. Un bambino di un anno e mezzo infatti è uscito dal box dove era stato lasciato, si è arrampicato al davanzale di una finestra ed è precipitato dal quarto piano. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del 118 che hanno raccontato, come riportato da Ansa, che il piccolo non sarebbe in gravi condizioni dopo quello che si può definire un vero e proprio miracolo. La caduta del bambino sarebbe stata attutita dai fili utilizzati di solito per stendere i panni al di sotto del quarto piano e poi dal cofano di una macchina dove questi sarebbe precipitato. Il tutto è accaduto a Livorno, nella zona nord della città, attorno alle ore 19.00. La madre del bambino si è subito resa conto di cosa è accaduto e si è precipitata sul luogo dell'incidente per sincerarsi delle condizioni del figlio.

IL BIMBO TRASFERITO ALL'OSPEDALE MEYER DI FIRENZE

I soccorsi del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente in maniera repentina con un'ambulanza dell'Svs con medico a bordo pronto trasferire il ragazzino precipitato dal quarto piano nella shock room dell'ospedale di Livorno. All'apparenza la situazione è tranquilla e il bambino non dovrebbe avere nessun problema, ma al momento si stanno effettuando all'ospedale degli accertamenti per cercare di escludere quelle che potrebbero essere lesioni interne dovute dalla caduta. Il bimbo è ora all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con ulteriori controlli da effettuare per accertare che non ci siano ulteriori problemi. La sensazione però è che questo incidente abbia portato solo ed esclusivamente a una grande paura.

