Maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige/ Video ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri

Maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi

26 agosto 2018 Silvana Palazzo

Neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige

Il maltempo ha portato la prima neve a Cortina d'Ampezzo. Il brusco abbassamento delle temperature e le precipitazioni nevose hanno creato uno strato di oltre dieci centimetri. Le montagne che circondano Cortina d'Ampezzo si sono dunque già imbiancate la notte scorsa. Il Rifugio Scoiattoli, situato alle spalle del comprensorio sciistico delle Cinque Torri a oltre 2.200 metri di quota, stamattina è completamente sepolto dallo strato di neve. L'immagine che ne esce è quasi invernale, quando siamo al 26 agosto. Nella località ampezzana la colonnina del termometro non è andata oltre i quattro gradi, come riportato dall'Ansa. Ma la neve è arrivata anche sulle montagne dell'Alto Adige, già poco sopra i mille metri. Ad esempio Dobbiaco, località turistica dell'Alta Val Pusteria, si è risvegliata sotto una coltre bianca e con una temperatura di appena un grado. Al rifugio Uetia de Bioch in Val Badia, a 2.079 metri, la neve ha raggiunto i 25 centimetri.

MALTEMPO, NEVE A CORTINA D'AMPEZZO E IN ALTO ADIGE

Anche il passo dello Stelvio è imbiancato, ma è garantito il collegamento automobilistico tra Valtellina e Alto Adige. Sia sui rilievi che nei centri di fondovalle è comunque deciso il calo delle temperature. La massima del mattino a Bolzano e Merano è stata di 14 gradi, ma questo valore scende a 10 gradi nel caso di Bressanone e Vipiteno in Val d'Isarco. Invece se si va oltre i tremila metri la colonnina di mercurio scende a -8 gradi. C'è una sola chiusura stradale e riguarda la strada provinciale 44 del passo Stalle tra Anterselva e il valico italo-austriaco a causa di una frana caduta alcuni giorni fa che ha invaso anche una galleria. Il maltempo comunque abbandonerà gradualmente il Nordest, dove arriveranno schiarite, poi toccherà anche all'Emilia Romagna registrare un miglioramento delle condizioni meteo. Quindi il fronte del maltempo si sposterà sul versante adriatico. Si va verso miglioramento generale e l'allontanamento della perturbazione verso i Balcani per quanto riguarda lunedì.

© Riproduzione Riservata.