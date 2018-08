Manuela Bailo, domani i funerali a Nave/ Ultime notizie: un solo coltello in auto, Fabrizio Pasini ha mentito?

Manuela Bailo, domani i funerali della 35enne uccisa. Fabrizio Pasini ha raccontato una nuova bugia dal carcere anche sulla presunta arma del delitto?

26 agosto 2018 Emanuela Longo

Manuela Bailo (Foto Facebook)

Il corpo di Manuela Bailo, la 35enne di Nave, nel Bresciano, che per giorni ha tenuto l'intera Italia con il fiato sospeso, scomparsa nel nulla alla fine di luglio, ora giace nella bara di legno chiaro presso l'obitorio dell'ospedale Civile dove è stata allestita la camera ardente in attesa dell'ultimo saluto che sarà celebrato domani nel suo paese di origine. Il suo corpo è stato rinvenuto senza vita solo lo scorso 20 agosto, dopo tre settimane di ricerche, interrogativi e speranze, in una fossa per liquami della cascina Bramano di Azzanello, in provincia di Cremona, avvolto in sacco dei rifiuti. Ad uccidere Manuela è stato Fabrizio Pasini, reo confesso, suo collega di lavoro ma soprattutto l'uomo per il quale la Bailo aveva perso la testa al punto da iniziare, due anni fa, una relazione segreta e controversa. Presso l'obitorio sono in tanti ad essersi riuniti attorno alla famiglia ed agli amici della vittima. Un'intera comunità, quella di Nave, scossa dal dolore e dalle domande che ad oggi restano ancora senza risposta, attraversate solo dalle parole dell'assassino reo confesso della 35enne, alle quali però gli inquirenti fanno molta fatica a credere. In attesa dell'esito definitivo degli esami compiuti sul cadavere di Manuela Bailo, spiega Il Giorno, la donna "è morta per una ferita da arma da taglio o da punta, ha la carotide recisa, un quadro in netto contrasto con la tesi dell’incidente e dell’omicidio preterintenzionale sostenuta da Pasini", come sostenuto dal procuratore Buonanno. A sostegno della tesi del Pasini, invece, il suo difensore avvocato Pierpaolo Pettenadu ha sostenuto: "La gola della vittima era troppo scarnificata, la coltellata non è ancora dimostrabile".

FABRIZIO PASINI HA MENTITO ANCORA?

Il movente dell'omicidio di Manuela Bailo non è ancora chiaro ma gli inquirenti sono certi che Fabrizio Pasini, l'uomo in carcere dopo aver confessato la morte della sua ex amante, non abbia ancora detto tutta la verità. La tesi sostenuta dal 48enne e relativa al presunto incidente non trova riscontro nelle immagini delle telecamere che ripresero per l'ultima volta la coppia insieme ma anche e soprattutto dal risultato dell'autopsia. L'uomo sostiene che la Bailo sarebbe caduta dalle scale battendo la testa dopo una lite per un tatuaggio ma questa potrebbe non essere la sola bugia. Come riporta Giornale di Brescia nell'edizione online ora Pasini potrebbe aver raccontato dal carcere anche una nuova bugia: "Nell’auto troverete due coltelli", aveva sostenuto. Eppure, nella vettura usata prima per trasportare il corpo senza vita della 35enne e poi per andare in vacanza in Sardegna con la famiglia, finora i Carabinieri hanno trovato una sola arma. Si tratta di una lama alla quale però mancherebbe il secondo coltello di cui si era inizialmente parlato. Si tratta solo di un errore? Di una dimenticanza o, come sostengono gli inquirenti, di una nuova bugia? Ci si domanda inoltre se quella rinvenuta possa essere davvero l'arma del delitto.

