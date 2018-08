Pescara, donna violentata vicino alla stazione: un arresto/ Ultime notizie, senegalese bloccato dai passanti

Pescara, donna violentata vicino alla stazione: un arresto. La vittima è una donna di 39 anni, con l’aggressione perpetrata nella giornata di ieri, sabato 25 agosto 2018, attorno alle ore 14.00: secondo quanto riportato dai colleghi di Repubblica, l’autore è un senegalese di 61 anni, che è stato arrestato già nel pomeriggio. Decisivo l’intervento di alcuni passanti che, allarmati dalle urla della donna, hanno bloccato l’aggressore, non consentendogli la fuga. Il senegalese, in Italia perché sposato con una donna, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile e della squadra volante di Pescara: Il pubblico ministero di Turno, Rosangela Di Stefano, ha disposto il trasferimento nella casa circondariale di San Donato. Un altro episodio di violenza sessuale, dopo l’ormai noto fatto di Jesolo.

L'AGGRESSORE HA PRECEDENTI

Minuti di paura dunque per una trentanovenne di Pescara, avvicinata e aggredita dal senegalese nei pressi della stazione, nella zona del terminal bus. Come già sottolineato, è stato decisivo l’intervento di alcune persone per fermare il senegalese, ora accusato del reato di violenza sessuale aggravata. La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, come sottolineato da Il Giornale: è stata trasportata in ospedale per effettuare gli accertamenti del caso. Ed emerge un dettaglio ulteriore sul passato del violentatore: il sessantunenne infatti avrebbe alle spalle degli episodi di violenza in famiglia. In carcere per altri reati, è tornato in libertà lo scorso aprile 2018. Non sono state ancora rese note le generalità dell’aggressore, attesi aggiornamenti sull’ennesimo episodio di stupro ai danni di una donna.

