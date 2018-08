Rimini, turista tedesca stuprata: 2 allievi poliziotti indagati/ Ultime notizie: “violenza di gruppo in hotel”

Rimini, presunta violenza sessuale su giovane turista tedesca di 19 anni: due allievi poliziotti indagati per stupro di gruppo, già sospesi dalla scuola. Indagini in corso.

26 agosto 2018 Emanuela Longo

Rimini, violenza sessuale su turista

Ancora un caso di presunta violenza sessuale su una donna riempie le pagine di cronaca nera nostrana. Questa volta il fatto si sarebbe consumato lo scorso sabato pomeriggio nella camera di un hotel a Rimini a scapito di una giovane turista tedesca. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, risultano indagati due giovani di 21 e 23 anni, entrambi studenti della scuola allievi di polizia di Stato Brescia, già identificati e sui quali sono attualmente in corso le indagini. Secondo le ultime informazioni pare che gli inquirenti abbiano proseguito con gli accertamenti fino a questa mattina, alla presenza del procuratore Davide Ercolani che ha ascoltato la versione della donna ma anche quella dei presunti stupratori ora accusati di violenza sessuale di gruppo. Sentiti anche alcuni testimoni che potrebbero contribuire a fare maggiore chiarezza sulla vicenda. Per i due allievi, almeno fino al totale chiarimento, è già stata avviata la procedura di sospensione della Scuola allievi di Polizia di Stato di Brescia. Semmai dovessero essere accertate le loro responsabilità nel caso di violenza sessuale a Rimini, i due ragazzi rischiano di essere destituiti e non prendere mai servizio.

VIOLENZA SESSUALE SU TURISTA: LA VERSIONE DELLA 19ENNE

Un pomeriggio caratterizzato dall'allarme di presunta violenza, quello di ieri in un albergo di Rimini. Ad allertare le forze dell'ordine sarebbe stato proprio il responsabile della receptionist al quale si sarebbe rivolta la turista tedesca e le sue amiche. Una volta giunta sul posto, la polizia ha individuato la presunta vittima di violenza sessuale. Si tratta di una ragazza di appena 19 anni, condotta in ospedale per le adeguate cure mediche prima di essere accompagnata in Questura dove è stata a lungo sentita alla presenza del pm Ercolani. Gli agenti hanno individuato ed identificato anche le amiche della giovane e i due ragazzi, allievi della scuola di Polizia e presunti autori dello stupro. Secondo il racconto della 19enne tedesca, uno dei due l'avrebbe sopraffatta e l'amico non avrebbe fatto nulla per fermarlo, rendendosi così complice di quella inaudita violenza. Fortunatamente la ragazza sarebbe riuscita a divincolarsi ed a chiedere così aiuto alle forze dell'ordine che al momento proseguono nelle indagini per accertare le eventuali responsabilità.

