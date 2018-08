Roma, tuffo nella Fontana di Trevi: multa di 900 euro a turisti 50enni/ Nuovi "bagni proibiti" nella Capitale

Roma, tuffo nella Fontana di Trevi: coppia americana di turisti cinquantenni multata. Ennesimo sfregio ai monumenti della Capitale e maggiori controlli.

26 agosto 2018 Emanuela Longo

Roma, tuffo nella Fontana di Trevi (Pixabay)

Roma presa d'assalto dai turisti ma anche dal vandalismo in questa pazza estate non solo dal punto di vista meteorologico. La Fontana di Trevi, monumento simbolo della Città Eterna, è stata ancora una volta oggetto di un episodio incivile, non certo l'unico di una lunga lista che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Corriere.it riporta l'ennesimo sfregio ai monumenti della Capitale spesso ad opera proprio di turisti maleducati giunti con l'intento di farsi un selfie insieme alle straordinarie opere artistiche ma senza avere alcun rispetto delle stesse. Lo scorso sabato, gli agenti della polizia locale di Roma in servizio in pieno centro, sono stati costretti ad intervenire per bloccare una coppia di turisti statunitensi di circa 50 anni dopo essersi gettati nella fontana con un tuffo all'indietro. I due cinquantenni hanno ricevuto una multa di 900 euro. L'episodio, purtroppo, non è stato l'unico di queste ultime ore poiché solo nelle passate ore un cittadino russo 40enne era stato multato per essersi fatto il bagno nella stessa fontana.

I PRECEDENTI “BAGNI PROIBITI”

L'assalto alla Fontana di Trevi a Roma arriva a distanza di pochi giorni dal bagno nella fontana all’Altare della Patria da parte di tre giovani turisti filmati da alcuni cittadini indignati. E solo lo scorso venerdì, come riporta RomaToday, era stato un ragazzino di appena 12 anni a fare il bagno nella fontana di piazza Navona. Ad ottenere una salata multa sono stati però i genitori. Il lavoro dei vigili urbano prosegue in città con maggiore riferimento ai luoghi sensibili. Nell'ultimo fine settimana sono stati centinaia i controlli eseguiti nei principali quartieri del centro con oltre 200 accertamenti amministrativi durante i quali sono state riscontrate circa 30 irregolarità. Grande attenzione anche al fenomeno dei parcheggiatori abusivi ed ai controlli di Polizia Stradale, con oltre 200 sanzioni e 80 veicoli rimossi per soste irregolari.

