Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Diciotti, ordinato lo sbarco e Salvini è sotto inchiesta (26 agosto 2018)

26 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Dopo l'ennesimo sopralluogo sulla Diciotti i dottori della sanità pubblica hanno ordinato lo sbarco di 17 clandestini per motivi di salute. I dottori avevano dato indicazione di far sbarcare 11 donne e sei uomini, relativamente ai clandestini di sesso maschile cinque uomini hanno la scabbia e il sesto un'infezione urinaria. Gli sbarchi sono avvenuti nel pomeriggio, anche se cinque delle donne hanno rifiutato di lasciare la nave della Guardia Costiera per rimanere con i propri parenti. Sul fronte dell'accoglienza da sottolineare la disponibilità dell'Albania di accettare 20 dei 150 extracomunitari, in tale contesto da si segnala come il ministro degli esteri Moavero ha affermato su Twitter che l'esecutivo sta sondando la disponibilità di paesi fuori dai confini europei.

Il pontefice a Dublino chiede perdono per i pedofili

Papa Bergoglio a Dublino per partecipare all’Incontro mondiale delle famiglie chiede perdono per gli abusi commessi dai prelati nel paese di San Patrizio. Il vicario di Cristo di fronte al Castello, uno dei simboli della città, parlando con le autorità ha chiesto scusa per il fallimento delle autorità ecclesiastiche, autorità che hanno perpetrato, e a volte coperto, gli scandali sessuali in un paese in cui i numeri sono testimoni dell'ampiezza dello scandalo. Sono infatti 1.259 denunce di abusi contro 489 sacerdoti o religiosi in 26 diocesi tutto dal 1975 fino ai giorni nostri, per tutti questi accadimenti Francesco ha confermato che saranno effettuate delle inchieste rigorose. Il Papa ha anche espresso il desiderio di incontrare alcune delle vittime, e di chiedere ad essi perdono personalmente, in quanto capo della chiesa cattolica.

Preso il violentatore di Jesolo

La squadra mobile di Venezia ha arrestato il violentatore della 15enne di Jesolo. I poliziotti su disposizione della locale procura hanno infatti ammanettato Mohamed Gueye, ritenuto responsabile della violenza avvenuta il 23 Agosto scorso. L'uomo scovato in una struttura ricettiva è un immigrato con precedenti penali, che non può però essere espulso stante il fatto che è padre di un bambino avuto con una donna italiana. Immediato il plauso del ministro dell'Interno, con Salvini che dopo aver ringraziato le forze dell'ordine per la chiusura dell'indagine, apostrofa Gueye con l'piteto di "verme". Immediata anche la replica del PD, con la minoranza di governo che afferma che le parole del titolare del Viminale sono "solamente propaganda".

La Juve vince ma CR7 non segna, Napoli ancora in rimonta

Buona la prima allo Stadium per la Juventus di Massimiliano Allegri, che nell'esordio tra le mura amiche ha battuto l'ostica Lazio allenata da Simone Inzaghi. I bianconeri non sono apparsi ancora in ottima forma, ma senza strafare hanno regolato i capitolini con il classico punteggio di 2 a 0. Di Pjanic e Mandzukic i goal vittoria, per legittimarne il punteggio pieno dei campioni d'Italia. In tale contesto fa scalpore l'assenza al goal di Cristiano Ronaldo, il portoghese è stato autore di una buona partita, che però non è stata impreziosita dalla segnatura. Il Napoli vince in rimonta dopo essere andato sotto di due gol in casa contro il Milan. Una doppietta di Zielinski e la rete di Mertens rispondono a Bonaventura e Calabria. Oggi alle 18.00 si torna in campo per Spal-Parma, mentre alle 20.30 si giocano Cagliari-Sassuolo, Fiorentina-Chievo, Frosinone-Bologna, Genoa-Empoli, Inter-Torino e Udinese-Sampdoria. La seconda giornata di Serie A si conclude domani con il monday night Roma-Atalanta.

