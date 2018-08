Bardolino, cade nel Lago di Garda di notte e muore/ Ultime notizie, la vittima era in vacanza con la famiglia

Bardolino, cade nel Lago di Garda di notte e muore. Ultime notizie, la vittima, un anziano di 71 anni, era in vacanza con la famiglia: inutili i soccorsi

Immagine di repertorio (LaPresse)

Bardolino, cade nel Lago di Garda di notte e muore: tragedia in provincia di Verona, vittima un anziano di 71 anni. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Tg 24, il dramma si è consumato nella notte tra il 26 e il 27 agosto 2018: il settantunenne, residente a Verona, è deceduto dopo essere annegato nel noto lago. L’uomo stava trascorrendo le vacanze estive insieme alla famiglia in un campeggio adiacente, ma ad un certo punto è scivolato in acqua vicino ad un pontile nella zona. I familiari hanno fatto scattare immediatamente l’allarme e sul posto sono subito giunti i sanitari del Suem 118 insieme alla Guardia Costiera: purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti inoltre i Carabinieri, al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

TRAGEDIA A BARDOLINO

La vicenda, sottolinea L’Arena, è avvenuta nei pressi del Pontile Roccavela. Sul posto presenti alcuni testimoni, che hanno assistito alla drammatica scena, con il corpo dell’anziano che galleggiava a pochi metri dalla riva. Una normale vacanza estiva spezzata da una morte terribile, anche se sono ancora da chiarire le cause del decesso del settantunenne. Come dicevamo, i carabinieri del posto sono al lavoro per ricostruire la dinamica del fatto, per capire se si è trattato di un malore o di altro. Non sono state ancora rese note le generalità della vittima, che aveva scelto il Lago di Garda come meta per trascorrere qualche giorno di relax in compagnia dei familiari. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

© Riproduzione Riservata.