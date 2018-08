Bari, rissa tra migranti e italiani alla mensa dei poveri/ Ultime notizie, fermate cinque persone

Bari, rissa tra migranti e italiani alla mensa dei poveri. Ultime notizie, fermate cinque persone: forze dell'ordine indagano per ricostruire la vicenda

Immagine di repertorio (Pixabay)

Bari, rissa tra migranti e italiani alla mensa dei poveri: violento scontro nei pressi di due istituti sociali. Secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere di Mezzogiorno, i fatti si sono verificati nella giornata di sabato 25 agosto 2018: per motivi futili, due migranti e un italiano hanno iniziato a litigate nei pressi della mensa sociale Area 51. Le parti sono arrivate alle mani, con la rissa che è poi proseguita fino a via Capruzzi, davanti a un’altra mensa, gestita dalla congregazione di Madre Teresa di Calcutta: l’italiano ha ricevuto manforte da parenti e amici. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno fermato cinque persone e che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

BARI, RISSA TRA MIGRANTI E ITALIANI: DUE FERITI

Necessario l’intervento degli agenti della compagnia locale per sedare la rissa, bilancio di due feriti. L’uomo italiano, senza fissa dimora e di origini tarantine, ha riportato delle contusioni: è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Mater Dei. Come dicevamo, non sono ancora chiare le dinamiche della vicenda e le ragioni per cui è scoppiata la rissa: attesi aggiornamenti dagli interrogatori delle cinque persone fermate. Un altro episodio di violenza, dunque, che riguarda da vicino il tema della povertà: lo scontro è nato all’esterno di una mensa per poveri, un servizio sociale per aiutare tutti coloro che non riescono a permettersi un pasto caldo al giorno. Ma sabato è nato un alterco che ha provocato il ferimento di due persone: investigatori al lavoro.

© Riproduzione Riservata.