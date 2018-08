Bilancio, Oettinger contro l’Italia: “20 miliardi a Ue? Una farsa”/ Commissario attacca Lega-M5s sui migranti

27 agosto 2018 Niccolò Magnani

È arrivata qualche giorno “in ritardo” la risposta ufficiale dell’Unione Europea dopo la “minaccia” del Governo italiano, ma oggi con il Commissario al Bilancio Ghuenter Oettinger arriva la “stoccata” a Lega e M5s: la cifra di 20 miliardi che alcuni esponenti di Governo (Di Maio, ma non solo) hanno indicato come contributo dell’Italia al bilancio Ue - e che sarebbe stata messa in discussione qualora Bruxelles non fosse intervenuta per sistemare il caso della nave Diciotti nel porto di Catania - è sostanzialmente «una farsa». In una intervista al sito Politico.eu, il commissario tedesco attacca il Governo Conte dopo la mancata condivisione dell’accoglienza dei migranti: «Dobbiamo correggere le cifre. Non sono 20 miliardi di euro l'anno. L'Italia contribuisce con 14, 15, 16 miliardi in un anno. Se si tiene in conto ciò che ottiene dal bilancio Ue, il risultato è un contributo netto di 3 miliardi l'anno», ha spiegato il Commissario che prende atto delle minacce di veto al bilancio comunitario, commentando con un’altra stoccata «Prendiamo nota di questo, ma non abbiamo intenzione di reagire su base quotidiana. Se lo facessimo, avremmo molto lavoro da fare».

MA QUANTI MILIARDI DÀ (PER DAVVERO) L’ITALIA?

Sul fronte migranti, che è il vero punto di sfida della linea Salvini-Di Maio alla Commissione Europea, Oettinger spiega «facciamo tutto ciò che si può in termini di strumenti, risorse e denaro per sostenere l'Italia, restiamo un partner di Roma», ma non per questo allora il Governo deve permettersi di attaccare la Commissione, ammonisce Oettinger. I miliardi che dunque, per davvero, l’Italia paga alla Commissione Ue variano ogni anno: ma la cifra di 20 miliardi è sostanzialmente falsa. «Nel 2017, come risulta dal sito della Commissione Ue dedicato al Bilancio comunitario, l’Italia ha versato 12 miliardi di euro. Negli anni precedenti erano stati un po’ di più, ma sempre meno di 20 miliardi: quasi 14 miliardi nel 2016, 14,7 miliardi nel 2015 e 14,6 miliardi nel 2014», segnala il “fact-checking di Agi e Pagella Politica”. Sul fronte invece di quanto Roma “riceve” in termini di fondi, finanziamenti e simili, sempre secondo il servizio di Agi si stima che nel 2017 siano stati 9,8 miliardi, nel 2016 11,6 mld e nel 2015 12,3.

