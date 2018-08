Camogli, ex assessore uccide la moglie e si spara/ Ultime notizie: prima di suicidarsi ha chiamato il figlio

Camogli, ex assessore uccide la moglie e si spara: prima di suicidarsi ha chiamato il figlio per rivelargli di aver ammazzato la madre. Le ultime notizie sulla tragedia

27 agosto 2018 Silvana Palazzo

Camogli, ex assessore uccide la moglie e si spara (Foto: LaPresse)

Prima uccide la moglie, poi si toglie la vita. È accaduto a Camogli, dove un ex commerciante di 77 anni ha sparato alla moglie di 70 anni per poi suicidarsi. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe chiamato il figlio prima di suicidarsi. L'omicidio-suicidio è avvenuto in un appartamento di via Rosselli, nella piccola cittadina della riviera ligure di levante. L'anziano pensionato, Stefano Martini, avrebbe ucciso la moglie, Maria Schiaffino, a colpi di pistola per poi rivolgere l'arma contro se stesso. A fare la macabra scoperta i carabinieri che sono accorsi sul posto e che avrebbero trovato l'uomo in fin di vita. Come riportato dal Secolo XIX, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto nell'appartamento e le motivazioni che hanno spinto il 77enne a uccidere la moglie e a farla finita poco dopo. Sul posto è intervenuto anche il magistrato di turno.

CAMOGLI, EX ASSESSORE UCCIDE LA MOGLIE E SI SPARA

Tragedia a Camogli oggi. A svelare ulteriori particolari è levantenews, secondo cui Martini, oltre ad essere un conosciutissimo commerciante nel settore ittico in città, era anche un ex assessore comunale. Dopo aver ucciso la moglie ha chiamato il figlio Roberto, candidato alle ultime elezioni amministrative nella lista di Giovanni Cichero, per annunciargli di aver ucciso la madre e che si sarebbe a sua volta ammazzato. E quindi l'uomo si è poi suicidato. Il portale ligure parla di una vita familiare apparentemente tranquilla. L'uomo anni fa aveva avuto un infarto, problema di salute che però aveva ampiamente superato. Le indagini dovranno chiarire però quanto accaduto e soprattutto far emergere il motivo di questa tremenda tragedia familiare.

© Riproduzione Riservata.