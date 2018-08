Crollo ponte Morandi: traffico in tilt a Genova/ Ultime notizie, urge una soluzione, code e rallentamenti

Crollo ponte Morandi: traffico in tilt a Genova

Il crollo del ponte Morandi, oltre al dolore per le 43 vittime, ha lasciato numerosi strascichi sulla viabilità di Genova. Il traffico è aumentato notevolmente da quando è ceduto il viadotto, e ancor di più in queste ore, dopo che la gran parte dei genovesi é rientrata nelle proprie abitazioni dopo le vacanze estive. Come riferito da diversi organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa, questa mattina si segnalano code e disagi sulle strade del capoluogo ligure, in particolare sul nodo di Sestri Ponente. Disagi anche a Bolzaneto presso l’uscita del casello autostradale, e a Borzoli, unico sbocco per la Valpolcevera da ponente, riaparto da pochi giorni ai mezzi pesanti.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

A livello di autostrade, invece, forti rallentamenti e code fra la A12 e la A7, nonché presso i caselli di Genova Aeroporto e Bolzaneto. Negli scorsi giorni i tecnici hanno lavorato senza sosta per modificare la viabilità ordinaria dopo il crollo del Morandi, cercando nel contempo di ridurre al minimo l’impatto della caduta. E’ stato inoltre ampliato il servizio di metropolitano, attivo dalle ore 5 di mattina e con più treni nelle ore calde, nonché il trasporto via treni e via mare. Oggi dovrebbe inoltre riaprire la linea ferroviaria Genova-Milano, chiusa per lavori. Ricordiamo che il pedaggio delle autostrade resta gratuito in tutto il tratto di Genova, ad eccezione del casello di Nervi.

