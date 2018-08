Gatta uccisa a pietrate da ragazzi: orrore a Marsala/ Ultime notizie, mandibola distrutta: la foto su Facebook

Gatta uccisa a pietrate da ragazzi: orrore a Marsala. Ultime notizie, mandibola distrutta: la foto su Facebook. Orrore avvenuta nella nota città siciliana

Gatta uccisa a pietrate da ragazzi - Facebook

Orrore a Marsala, in Sicilia, dove una gatta è stata massacrata e poi uccisa a colpi di pietra, da un gruppo di ragazzini. La notizia ha fatto in breve tempo il giro del web ed è stata rilanciata da diversi organi di informazione autorevoli, a cominciare dall’agenzia Ansa. L’episodio si è verificato in centro città, precisamente in via Fortuna, e il fatto è stato denunciato attraverso la pubblicazione di un post sulla pagina Facebook del’Oipa di Marsala. Giusy Milù scrive a riguardo: «Un gruppo di ragazzini sadici si aggira per le vie del centro trucidando poveri animali indifesi. Se qualcuno dovesse assistere a una scena del genere è pregato di bloccare questi esseri indegni e chiamare le forze dell’ordine ordine».

GATTA MORTA DOPO LUNGA AGONIA

Il povero felino è stato ucciso dopo che gli è stata fracassata la mandibola con una pietra, e poi lasciato agonizzante a terra, morendo dopo atroci sofferenze. Sulla pagina dello stesso gruppo sono stati invitati a farsi avanti testimoni o eventualmente i parenti degli aguzzini, di modo da capire il perché di tale terribile gesto, evitando che gli stessi ragazzi possano rifarlo in un futuro non proprio lontano. Inutile sottolineare come il post abbia fatto in breve tempo centinaia di like, condivisioni e commenti.

© Riproduzione Riservata.