Ignazio Marino: "Non torno in politica"/ Ex sindaco Roma: "Preoccupato da governo M5s-Lega. Su Raggi e Pd..."

Ignazio Marino: "Non torno in politica". Ultime notizie, l'ex Sindaco di Roma a tutto tondo: "Preoccupato da governo M5s-Lega. Su Raggi e Partito Democratico..."

Ignazio Marino (LaPresse)

Ignazio Marino: "Non torno in politica”, lunga intervista rilasciata dall’ex Sindaco di Roma ai microfoni di Affari Italiani, dal governo M5s-Lega all’operato di Virginia Raggi. Un mondo, quello della politica, che non lo rivedrà protagonista: "Penso che ognuno di noi svolge un ruolo “politico” nel proprio lavoro e nella propria vita. Con l’impegno, l’esempio, l’emulazione di chi è migliore di noi. Ho avuto l’onore di essere eletto senatore della Repubblica e sindaco di Roma. Non mi sarei mai immaginato 20 anni fa che avrei ricoperto questi ruoli, né che sarei riuscito a chiudere i manicomi criminali, a pedonalizzare i Fori Imperiali e Piazza di Spagna o ad aprire la terza metropolitana di Roma. Sono felice di essere tornato al mio mestiere in Ospedale e Università. Non credo nella politica come professione ma come servizio". L’ex primo cittadino della Capitale ha poi parlato del Partito Democratico e la situazione di subbuglio: “Sono stato iscritto, nella mia vita, solo ad un partito, il Partito Democratico. Credevo fermamente in un progetto di cambiamento reale del Paese, fondato sulla laicità dello Stato, sui diritti delle persone e su alcuni elementi fondamentali per garantire l’eguaglianza delle persone: il lavoro, la sanità pubblica e la scuola pubblica. Pensavo anche al ruolo straordinario che gli investimenti nella cultura e nella ricerca scientifica potrebbero avere per l’Italia. Oggi non saprei più dove individuare questi temi. Ho lasciato il PD nel 2015 e non sono più stato iscritto ad alcun partito”.

MARINO SU GOVERNO M5S-LEGA

Ignazio Marino ha poi analizzato l'operato del Governo formato da Movimento 5 Stelle e Lega: "Mi preoccupano ancora una volta gli annunci e alcuni dibattiti, a volte violenti, a volte senza fondamento scientifico come quello sull’opportunità o meno di utilizzare i vaccini per prevenire malattie mortali". Aggiungendo: "Nel dicembre del 1979 l’Organizzazione Mondiale della Sanità annunciò ufficialmente l’eradicazione completa del vaiolo, che il direttore generale dell’Oms dell’epoca, Halfdan Mahler, definì come “un trionfo dell’organizzazione e della gestione sanitaria”. È proprio dal riconoscimento dei valori della scienza che bisogna partire se si affronta il tema dei vaccini. Da medico e da uomo di scienza sono assolutamente contrario alla sospensione per un anno della sanzione che prevede il divieto di accesso alle scuole dei bambini non vaccinati. Il provvedimento comporta una minore efficacia del decreto sull’obbligo e rischia di rendere vano lo sforzo che si è fatto finora per assicurare le soglie necessarie per la sicurezza di tutta la popolazione". Infine, una battuta sul problema rifiuti nella capitale: "Se Roma si limita solo alla raccolta ma non si struttura per valorizzare i rifiuti sostanzialmente sostiene solo i costi senza trarne alcun vantaggio. La gestione, così, sarà sempre meno sostenibile e le romane e i romani ne continueranno a subire le conseguenze".

