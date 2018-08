INCIDENTE IN MINIMOTO: MUORE BIMBO DI 9 ANNI A MARTINA FRANCA/ Ultime notizie, a bordo anche il fratello

Martina Franca, tragico incidente con la minimoto: muore bimbo di 8 anni. Ultime notizie, ferito anche il cuginetto dopo uno schianto contro un muretto

27 agosto 2018 - agg. 27 agosto 2018, 11.08 Davide Giancristofaro Alberti

Incidente con la minimoto: muore bimbo di 8 anni a Martina Franca

Arrivano aggiornamenti in merito al tragico incidente in minimoto, che ha causato la morte di un bambino di appena 9 anni originario del tarantino. Il bimbo, come riporta l’Ansa, avrebbe 9 anni e non 8 come spiegato erroneamente in precedenza. Inoltre, a bordo del mezzo, vi era il fratellino e non il cuginetto. Stando a quanto riferisce l’agenzia, citando l’edizione di Lecce del Nuovo Quotidiano Puglia, la vittima stava giocando all’aperto assieme ad un gruppo di bambini, quando ha deciso di salire in sella alla minimoto. Per cause ancora da accertare, lo stesso ha perso il controllo del proprio mezzo schiantandosi contro un muretto: l’impatto è stato fatale. Ferito invece il fratello, attualmente ricoverato a Brindisi. Sull’episodio stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale di Taranto e del Commissariato di Ps di Martina Franca. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

MUORE BIMBO IN SELLA A MINIMOTO

Tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 26 agosto, a Martina Franca, in provincia di Taranto (Puglia). Durante una gara di minimoto ha perso la vita un bambino di appena otto anni, mentre il suo cuginetto è rimasto ferito. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Fanpage, pare che il bimbo deceduto sia finito con il proprio mezzo contro un muretto di una strada di contrada Pezze Mammarella, dove la famiglia stava trascorrendo la domenica assieme a parenti. Ad un certo punto il bambino ha deciso di salire in sella al suo bolide per divertirsi un po’ assieme al cuginetto (forse senza neanche il casco), ma qualcosa deve essere andato storto.

FERITO IL CUGINETTO, MA NON E’ IN PERICOLO DI VITA

Una volta lanciato l’allarme, sul luogo dell’incidente sono giunti gli uomini del 118, che hanno trasportato nell’ospedale di Francavilla Fontana il piccolo, ma le ferite riportate erano troppo gravi, e il bimbo non ce l’ha fatta. Sul luogo anche gli agenti del commissariato di Martina Franca, che hanno subito posto sottosequestro la minimoto, ed hanno interrogato i testimoni per cercare di capire cosa sia successo. Il cuginetto ferito è stato invece trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi, e non sarebbe in pericolo di vita. Torna d’attualità il tema della pericolosità delle mini moto, mezzi di trasporto a tutti gli effetti, potendo raggiungere velocità fino ad 80/90 km/h, e che andrebbero usate solamente in pista.

© Riproduzione Riservata.