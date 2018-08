Napoli, ennesima stesa: spari contro i poliziotti/ Ultime notizie: malviventi in fuga, nessun agente ferito

Napoli, ennesima stesa: colpi di pistola contro i poliziotti. Malviventi si sono dati alla fuga, nessun ferito. E' guerra tra i clan Rinaldi e Mazzarella? Indagini in corso.

27 agosto 2018 Emanuela Longo

Napoli, ennesima stesa

Ancora un episodio violento nella notte a Napoli, dove nella periferia est della città, precisamente a Ponticelli, si è registrata l'ennesima stesa con i malviventi che hanno aperto il fuoco contro i poliziotti. I colpi sono stati esplosi in aria ma non sono terminati neppure in presenza delle volanti della polizia e ben presto l’episodio si è trasformato in un vero e proprio raid di fuoco contro gli stessi agenti che si sono ritrovati a pochi passi dagli uomini armati di pistola. Come spiega il quotidiano Il Mattino nell’edizione online, gli spari sono avvenuti nel cuore della notte in viale dei Mosaici durante una normale operazione condotta dai poliziotti in servizio e che si trovavano sul posto per indagare sul furto di uno scooter. All’improvviso gli stessi agenti hanno udito l’esplosione di alcuni colpi di pistola e si sono diretti verso il luogo della nuova stesa intenzionati a bloccare gli uomini armati.

NESSUN AGENTE FERITO

Neppure di fronte agli agenti i malviventi hanno cessato il fuoco ma anzi hanno dato vita ad un vero e proprio raid contro i poliziotti che nonostante il pericolo in atto sono comunque riusciti ad avvicinarli ed a costringerli ad abbandonare il motorino a bordo del quale viaggiavano. I due uomini armati a quel punto sono scappati a piedi imboccando la via Bartolo Longo e facendo così perdere le loro tracce. Fortunatamente nel raid a fuoco nessun agente di polizia è rimasto ferito. Subito dopo l’accaduto sono state allertate le altre volanti giunte sul posto per setacciare l’intera area. Presente anche la polizia scientifica che ha eseguito tutti i rilievi del caso recuperando i vari bossoli lungo via dei Mosaici. Ora gli investigatori sono al lavoro sull’episodio consumatosi intorno alle 2 della passata notte e che potrebbe essere collegato ad altre stese avvenute nel mese di agosto e che potrebbero essere l’ennesimo braccio di ferro tra i clan Rinaldi e Mazzarella.

