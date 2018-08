Roma, schianto tra auto e moto: quattro feriti/ Ultime notizie, incidente a Prati: due sono gravissimi

Roma, schianto tra auto e moto: quattro feriti. Ultime notizie Prati, due sono gravissimi: in corso le indagini, da ricostruire la dinamica dell'incidente

Immagine di repertorio (LaPresse)

Roma, schianto tra auto e moto: quattro feriti. Grave incidente nel quartiere Prati della Capitale nella notte tra il 26 e il 27 agosto 2018: secondo quanto riportato da Il Messaggero, una automobile Lancia Y si è scontrata con uno scooter SH per le strade del Centro. Il bilancio è di quattro feriti, ma due di loro sono particolarmente gravi: sono i due passeggeri della motocicletta, che sono stati trasportati in codice rosso negli Ospedali Santo Spirito e Gemelli. Non preoccupano, invece, le condizioni di salute degli altri due feriti, che viaggiavano a bordo della macchina: sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Filippo Neri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del I Gruppo Prati.

DA RICOSTRUIRE LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

Il terribile incidente si è verificato attorno alle ore 3.15 all’altezza dell’incrocio con via Tommaso Gulli. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi del caso prima di trasferire le persone coinvolte negli ospedali sopra citati. Non sono state rese note le generalità dei feriti, con i due ragazzi che viaggiavano a bordo dell’automobile rispettivamente di 23 e di 22 anni. Gli agenti del Gruppo Prati sul posto per effettuare i primi rilievi scientifici del caso, con gli investigatori al lavoro in questi minuti per ricostruire la dinamica dell’incidente: è ancora da appurare infatti il motivo dello scontro tra auto e moto, attesi aggiornamenti sulle condizioni dei feriti, in particolare dei due a bordo dello scooter SH.

© Riproduzione Riservata.