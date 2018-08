STUPRO A JESOLO, GUEYE SI DIFENDE: "LEI CONSENZIENTE"/ Video, legale: "Nega tutto" ma per ora resta in carcere

Stupro a Jesolo, Mohamed Gueye si difende e dal carcere dice che la 15enne era "consenziente". Il suo legale ha confermato che il senegalese nega ogni addebito ma resta in stato di fermo

Jesolo, piazza Mazzini (Archivio)

Nega qualsiasi addebito dal carcere, Mohamed Gueye, il 25enne accusato dello stupro di una ragazza friulana di 15 anni lo scorso venerdì notte in quel di Jesolo: dal carcere dove si trova attualmente recluso con l’accusa di violenza sessuale, il ragazzo di origine senegalese ha fornito la sua versione dei fatti, secondo cui la 15enne sarebbe stata perfettamente consenziente e quindi di aver consumato un rapporto sessuale con la minorenne. Tuttavia, il gip di Venezia, Roberta Marchiori, ha confermato il fermo di Gueye e disposto la custodia cautelare nella struttura detentiva cautelare, come spiegato dal legale del 25enne, Jacopo Stefani che ha spiegato le ragioni del suo assistito, nonostante al termine dell’indagine gli investigatori parlino di “prove schiaccianti ed inequivocabili” a suo carico. Ad ogni modo, sull’inchiesta resta ancora il massimo riserbo proprio per tutelare la privacy della vittima, minorenne, ma intanto l’amministrazione di Jesolo ha deciso di costituirsi parte civile nell’eventuale processo a carico di Gueye, non solo per il danno di immagine alla cittadinanza ma anche some segno tangibile di vicinanza alla famiglia della teenager triestina.

IL LEGALE, "HA NEGATO LA VIOLENZA SESSUALE"

Per quanto riguarda la conferma del fermo per il suo assistito, la conferma è arrivata dello stesso legale di Gueye, Jacopo Stefani, che intercettato ai microfoni de Il Gazzettino ha detto che l’interrogatorio davanti al Gip è andato a suo dire bene dato che il 25enne accusato dello stupro in spiaggia a Jesolo ha “avuto la possibilità di dire la sua verità”, ovvero che si sarebbe trattato di un rapporto consenziente con la ragazzina ed escludendo quindi la violenza sessuale. “Ha negato tutto” ha ribadito Stefani, aggiungendo che la versione fornita dal senegalese “è più coerente rispetto al corredo indiziario negli atti e anche rispetto alla testimonianza della persona offesa, spiegando di non poter dire di più al momento. “Questo tipo di ricostruzione è più coerente alla dinamica del fatto come è stato riportato sui giornali” ha concluso, senza svelare le motivazioni per cui è stato confermato il fermo dell’uomo (“Le prossime fasi? Chiedete al pm…”) che, come è noto, non potrà essere espulso avendo una moglie italiana e una figlia nata nel nostro Paese.

