Salgareda, operaio muore schiacciato da una pressa. Ultime notizie Treviso, incidente sul lavoro fatale per un dipendente della ditta 3b: inutili i soccorsi

Salgareda, operaio muore schiacciato da una pressa: tragedia in provincia di Treviso nella mattinata di oggi, lunedì 27 agosto 2018. Il dramma si è consumato in una notta ditta di Salgareda, la 3B situata in via delle Industrie: secondo le primissime informazioni a disposizione, riportate dai colleghi de Il Gazzettino, un operaio è deceduto dopo essere rimasto schiacciato da una pressa. Non sono ancora state rese note le generalità dell’uomo, che stava lavorando con il macchinario prima che qualcosa andasse storto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e lo Spisal (Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro), ma per il dipendente non c’è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

INCIDENTE SUL LAVORO MORTALE A SALGAREDA

A lanciare l’allarme sono stati alcuni colleghi della vittima, ma purtroppo le sue condizioni erano troppo gravi. In corso in questi minuti gli accertamenti delle forze dell’ordine e dei tecnici del nucleo Spisal dell’Ulss 2. Ancora una morte sul lavoro, dunque, con l’episodio di Treviso che ricorda molto da vicino quanto accaduto appena qualche giorno fa a Cavezzo, provincia di Modena: un operaio di 43 anni è morto poiché rimasto schiacciato dal carico di materiale edile presente su un braccio meccanico del suo camioncino. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore dalle indagini: ricordiamo che la ditta 3B produce pannelli mobili, la prima al mondo a produrre di serramenti in PVC con anima in truciolare mdf brevettando il sistema 2,5 D e la pressa a membrana in 3D.

