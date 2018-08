Santa Monica/ Santo del giorno, il 27 agosto si celebra la madre di Agostino d'Ippona

Si festeggia il 27 agosto Santa Monica che è stata la madre di Agostino d'Ippona poi noto come Sant'Agostino uno dei filosofi più importanti della storia, padre della Chiesa cattolica

27 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Santa Monica, Santo del giorno

La Chiesa cattolica festeggia nella data del 27 agosto di ogni anno Santa Monica, famosa per essere stata la madre di Agostino d'Ippona, quest'ultimo noto semplicemente come Sant'Agostino, uno dei filosofi più importanti che la filosofia ha conosciuto durante la sua storia millenaria. Se Sant'Agostino oggi è considerato uno dei Padri della Chiesa cattolica, il merito è da attribuire alla madre. Nelle sue opere, infatti, Sant'Agostino rileva l'importanza che la madre (Santa Monica) rivestì durante la sua prima parte di vita. Monica rivestì un ruolo vitale nel processo di conversione del figlio al cristianesimo, passaggio chiave per la formazione della figura filosofica che oggi l'intero mondo cattolico conosce. All'interno delle sue Confessioni, Sant'Agostino parla diffusamente delle conversazioni avute con la madre presso la città di Ostia, dove entrambi vissero parte della loro vita, nonostante la terra di origine (Numidia, l'attuale Marocco) abbia esercitato in loro sempre un fascino particolare (tanto da portare Sant'Agostino a scegliere l'Africa per intraprendere la sua vita monastica. Quando ancora era giovanissima, Santa Monica (originaria della Numidia) venne data in sposa a Patrizio, a cui diede tre figli, uno dei quali appunto sarebbe divenuto uno dei massimi teorici del cristianesimo. Mentre era sulla via del ritorno verso la patria d'origine, Santa Monica morì a causa di una febbre molto alta. Si ritiene che la madre di Sant'Agostino morì dopo essere stata colpita dalla malaria. L'anno di morte viene fatto risalire al 387 d.C., il giorno 27 agosto, quando Santa Monica aveva compiuto 56 anni.

Festa Santa Monica

Martina Franca, comune della provincia di Taranto, festeggia Santa Monica e Sant'Agostino presso il Villaggio di Sant'Agostino. In genere, i festeggiamenti hanno inizio a partire dal giorno 25 fino al 28 agosto. Nella giornata di festa dedicata a Santa Monica è prevista una celebrazione solenne presso il Villaggio di Sant'Agostino, al termine della quale verrà impartita la benedizione alle mamme, di cui la madre di Sant'Agostino è protettrice. Altre feste in onore di Santa Monica sono segnalate presso i comuni di Cascia e Roma.

Cosa vedere a Ostia

Santa Monica trascorse a Ostia buona parte della sua vita, pur non diventando patrono della città laziale. Una delle aree più importanti di Ostia è quella archeologica, che fa riferimento a Ostia Antica. Ogni giorno, gli scavi attivi nella zona regalano agli appassionati di storia e arte antica nuove interessanti testimonianze del passato. A poca distanza da Ostia Antica sorge Ostia Lido, l'area in cui si concentra la maggior parte dei turisti, desiderosi di conoscere il motivo per il quale i romani hanno adottato Ostia Lido come loro mare per le vacanze estive.

Altri Santi del 27 agosto

Oltre a Santa Monica, nella giornata del 27 agosto la Chiesa cattolica festeggia i seguenti santi: Sant'Amedeo di Losanna, San Cesario di Arles, San Davide Enrico Lewis, San Gebardo di Costanza, San Guerrino di Sion, San Giovanni I di Pavia, San Licerio, Santi Mannea, Marcellino e compagni, San Teona d'Alessandria, San Rufo, San Poemen, San Narno.

© Riproduzione Riservata.