Si ribalta giostra a Pula: feriti 10 bambini/ Ultime notizie: paura per il collasso del “calcinculo"

Tanta paura a Pula, nel Cagliaritano, dove una giostra si è ribaltata. 10 bambini stavano giocando, quando la struttura è collassata, ferendo gli occupanti. Fortunatamente i piccoli stanno tutti bene, avendo riportato solamente delle abrasioni e delle escoriazioni, ma i genitori e le stesse vittime hanno vissuto attimi di terrore. Come riferito dall’agenzia Ansa, l’episodio si è verificato durante la notte fra domenica 26 e lunedì 27 agosto, in piazza della chiesa, dove vi é un luna park con all’interno appunto la giusta che si è ribaltata, un cosiddetto carosello o “calcinculo”, che gira con le sedie appese alle catene.

SEQUESTRATA LA GIOSTRA

La parte centrale della giostra, per cause ancora da accertare, ha ceduto, e di conseguenza è venuta giù tutta la struttura. Tutti i presenti, a cominciare dai genitori, si sono fiondati per salvare i piccoli, e subito dopo sono giunti sul luogo dell’incidente i carabinieri della compagnia locale. I militari hanno interrogato il proprietario della struttura, un 46enne originario di Cagliari, e la giostra è stata successivamente sequestrata per accertare che tutto fosse in regola. Nessuno dei bambini feriti è stato trasportato in ospedale, essendo stati tutti medicati sul posto.

