Squalo di due metri e mezzo al largo di Jesolo/ Video: i pescatori gli danno da mangiare e lo accarezzano

Squalo di due metri e mezzo al largo di Jesolo. Video: i pescatori gli danno da mangiare per farlo avvicinare e poi lo accarezzano. Straordinario avvistamento in Veneto

Squalo di due metri e mezzo al largo di Jesolo - Youtube

Uno squalo di dimensioni importanti è stato avvistato la scorsa settimana in quel di Jesolo. La notizia è divenuta virale oggi, con tanto di documentazione video. Nel filmato, che potete trovare qui sotto, si nota una barca di pescatori al largo della nota località turistica veneziana, che incontra appunto il famoso, quanto temuto, pesce. Si tratta di un esemplare di circa 2.5 metri di lunghezza, molto probabilmente della specie verdesca, conosciuto anche come squalo blu. Il pesce si è avvicinato alla barca, e dopo lo stupore iniziale gli occupanti gli hanno lanciato dei pesciolini per farlo avvicinare ulteriormente.

IL VIDEO DELL’INCONTRO CON LO SQUALO

Dopo aver mangiato i bocconi uno ad uno, si è avvicinato all’imbarcazione, al punto che uno dei pescatori veneziani ha trovato anche il coraggio di sporgersi e accarezzare il pesce in due diverse occasioni, mentre l’amico filmava tutto con lo smartphone in mano. Il pescatore ha poi afferrato la pinna dello squalo, ma quest’ultimo si è divincolato, e forse spaventato si è allontanato definitivamente dalla barca. Il Verdesco è molto diffuso nell’Adriatico e di solito non attacca l’uomo, come avvenuto in questa occasione.

© Riproduzione Riservata.