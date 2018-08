Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Diciotti i migranti sbarcano, Salvini è inquisito (27 agosto 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Diciotti, finita l'epopea. Matteo Salvini ora è stotto inchiesta. Morto il senatore John McCain. Stasera Roma-Atalanta (27 agosto 2018).

27 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie - La Presse

E' giunta la fine dell'epopea dei migranti che ancora permanevano su nave Diciotti, con il ministro dell'Interno che ha autorizzato lo sbarco dei 150 migranti che ancora rimanevano ad affollare il ponte di volo dell'imbarcazione della Guardia Costiera. I migranti sono stati infatti accettati da Irlanda, Albania e Stato del Vaticano, con quest'ultimo che si è fatto carico della parte più corposa di persone, 100 unità. I migranti dopo le procedure di foto segnalamento, sono stati caricati su alcuni pullman e trasferiti all'hotspot di Messina. Nel pomeriggio avevano lasciato la nave 13 persone, per loro invece disposto il ricovero presso l'ospedale Garibaldi di Catania. Soddisfazione per l'esito della vicenda è stata espressa dal commissario Ue all'immigrazione Avramopoulos.

Salvini sotto inchiesta

Saranno passati al tribunale dei ministri, l'unico competente per i componenti dell'esecutivo, gli atti relativi all'inchiesta che vede il ministro dell'Interno Matteo Salvini indagato per "arresto illegale" e "sequestro di persona", reati che prevedono fino a 20 anni di reclusione. Queste sono le risultanze di un indagine lampo effettuata dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Salvini in tale contesto non sembra essere preoccupato, come lui i suoi alleati di governo, in testa Di Maio, che stamani in un video messaggio ha detto che l'unico errore del collega è stato quello di attaccare la magistratura. Nella stessa indagine risultano indagati anche il capo staff del Viminale. Salvini nella giornata ha ricevuto la solidarietà di Berlusconi che ha parlato della solita strumentalizzazione politica da parte di quelle che lui chiama le "toghe rosse".

Morto il senatore John McCain

E' morto a causa di una malattia incurabile il senatore John McCain, l'uomo che assunse agli onori della cronaca per aver chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, di non presenziare al suo funerale. Il senatore soprannominato il "leone del Senato" aveva corso per la presidenza perdendo però contro Barak Obama, con il presidente di colore aveva però un rapporto più stretto che con il Tycoon americano, nonostante con quest'ultimo dividesse lo stesso partito politico. McCain era un veterano del Vietnam, con il suo aereo fu abbattuto sul cielo di Hanoi, resistette in prigionia per 6 anni e pretese la liberazione dei suoi soldati prima di riacquistare l'agognata libertà. Trump alla notizia della morte si è limitato al solito tweet di condoglianze nei confronti della famiglia.

Vettel trionfa in Belgio

Una grande partenza e una gara in solitaria questo in poche parole il riassunto della vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio di Formula Uno che si è corso in Belgio. Il tedesco è partito benissimo e alla fine del primo giro era in testa, dopo qualche giro dietro la safety car, entrata a causa di un incidente nelle retrovie, ha preso il largo ed è passato sotto la bandiera a scacchi con un vantaggio di oltre 8 secondi su Hamilton, chiude il podio l'olandese Verstappen su Red Bull. Nulla di fatto invece nel moto mondiale, con la gara di Silverstone annullata a causa delle condizioni della pista, stante che l'asfalto non riusciva a drenare l'acqua di un violento temporale.

SERIE A, FIORENTINA SHOW, INTER ANCORA STOP

La giornata di Serie A, dopo gli anticipi del sabato, è andata avanti ieri con Spal-Parma gara terminata 1-0 alle ore 18.00. Sono state ben sei le partite alle 20.30 con tante emozioni e qualche colpo di scena. Incredibile epilogo per l'Inter che nel primo tempo si era portato sul 2-0 contro il Torino e che nella ripresa ha subito il ritorno dei granata ed è uscito dalla prima a San Siro con appena un punto. Rotonda e spettacolare la vittoria della Fiorentina con il risultato di 6-1 contro il Chievo Verona. Il Genoa supera l'Empoli col risultato di 2-1, mentre la Sampdoria scivola 1-0 fuori casa contro l'Udinese. L'altro pareggio di giornata è Frosinone-Bologna 0-0. Stasera si conclude la seconda giornata con Roma-Atalanta.

