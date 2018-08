VAL MARTELLO, MORTO ALPINISTA IN ALTO ADIGE/ Ultime notizie, volo di 150 metri: salvi i 3 dispersi in cordata

Alto Adige, morto un alpinista precipitato per 150 metri. Ultime notizie: recuperati i 3 suoi compagni. La vittima ha 55 anni: sono tutti di origini tedesche, ecco la dinamica

Alto Adige, morto alpinista sul Monte Cevedale

Il Soccorso Alpino ha comunicato in questi minuti che i tre compagni di cordata dell’alpinista morto sul Monte Cevedale in Val Martello, dati in un primo momento come dispersi, sono stati localizzati e recuperati con l'ausilio dell'elisoccorso 'Pelikan’. Sono tutti turisti che provengono dalla Sassonia e secondo quanto riportato dal quotidiano Il Trentino, avevano appena iniziato la discesa dalla vetta a 3753 metri quando una roccia sotto i loro piedi è ceduta all’improvviso: a quel punto uno solo è precipitato nel vuoto per oltre 150 metri, mentre gli altri sono rimasti appesi miracolosamente. «Gli scalatori sopravvissuti sono tutti sotto choc, ma non hanno riportato ferite serie», riporta Quotidiano.net dopo le ultime notizie giunte dal Soccorso Alpino. «Siamo al termine di una stagione alpinistica caratterizzata da temperature particolarmente alte, anche in quota. Questo può portare a frequenti scariche di sassi che, anche se di piccole dimensioni, possono creare problemi alle cordate», ha spiegato il direttore del Soccorso Alpino Valdostano dopo il pericoloso incidente avvenuto ieri sul Monte Bianco, per fortuna con due alpinisti feriti senza traumi gravi. (agg. di Niccolò Magnani)

INCIDENTE MORTALE IN VAL MARTELLO

Nuovo incidente mortale verificatosi sulle montagne italiane. Come riferito da diversi organi di informazione, a cominciare dai colleghi dell’agenzia Ansa, un alpinista ha perso la vita in Alto Adige, precisamente in alta val Martello, a circa tre mila metri di quota. Secondo le prime informazioni circolanti pare che l’uomo, facente parte di una cordata di almeno quattro persone, sia precipitato da un’altezza di 150 metri, morendo sul colpo. Risultano dispersi gli altri tre e del gruppo non si conoscono ancora le generalità ne tanto meno la nazionalità.

SI CERCANO 3 DISPERSI

Sul posto è subito intervenuto l’elisoccorso Pelikan che ha fornito supporto al soccorso alpino. Stando a quanto sottolineato dai colleghi di Fanpage pare che dei tre membri dispersi, due siano stati ritrovati, così come sia stata recuperata la salma dall’alpinista morto, mentre risulta disperso un terzo membro della cordata. Inoltre, sempre stando alle informazioni raccolte, il gruppo dovrebbe essere di nazionalità tedesca. L’incidente si è verificato attorno alle ore 13:00 di oggi, precisamente sul Monte Cevedale, e la vittima avrebbe 55 anni.

