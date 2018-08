“Preso a bastonate da albergatore di Aosta”/ Ultime notizie, la denuncia di una coppia: ecco cosa è successo

L'hotel Mignon di Aosta

La vicenda con protagonista lo sconosciuto hotel Mignon di Aosta, sta facendo il giro del web. A renderla pubblica è stata una delle protagoniste delle stessa storia, attraverso il noto sito di recensioni Tripadvisor. Cna coppia sudafricana stava cercando un bagno per la figlia di sette anni, che non riusciva più a trattenere la pipì, e alla fine ha dovuto accompagnare la bambina fuori dall’hotel di cui sopra: «Abbiamo chiesto all'hotel Mignon se nostra figlia potesse usare il bagno visto che era disperata – racconta la donna, come riporta l'agenzia Ansa – ma l’arbergatore ha rifiutato e ha detto che non eravamo ospiti. Mia figlia stava per bagnarsi e mio marito l'ha portata nel posto che ha trovato più lontano dall'albergo per fare il suo urgente bisogno».

“UN GRAVE INFORTUNIO”

A quel punto è intervenuto lo stesso albergatore che ha preso a bastonate sulla schiena l’uomo: «causandogli un grave infortunio». Paolo Maccari, il proprietario dell’albergo, ovviamente si difende, affermando che i genitori hanno portato la bambina fin troppo vicino all’hotel e ai clienti dello stesso: «Il papà con la figlia hanno girato l'angolo dell'albergo per fare i loro bisogni – racconta, come riporta l’agenzia Ansa - gente del genere dovrebbe vergognarsi, altro che criticare il nostro comportamento». Lo stesso albergatore sostiene che la coppia aveva prima prenotato una stanza, poi disdetta perché ritenuta troppo costosa. Dopo aver discusso con l’hotel, la famiglia sudafricana ha lasciato la struttura, e la bimba ha fatto i propri bisogni.

